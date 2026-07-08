Литва ядровий қуролларни жойлаштиришга қўйилган тақиқни бекор қилади
ASTANА. Кazinform — Литва парламенти ўз ҳудудида ядровий қуролларни жойлаштиришга қўйилган тақиқни бекор қилиш учун Конституцияга ўзгартириш киритиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини кўриб чиқиш учун овоз берди, деб хабар беради DW.
89 депутат тузатишни кўриб чиқиш учун овоз берди, 11 депутат қарши чиқди ва 6 депутат бетараф қолди.
Литва президенти Гитанас Науседа ўтган ҳафта Берлинга ташрифи чоғида ушбу ташаббусни маълум қилди ва у ерда мамлакат НАТОнинг ядровий тўхтатувчи кучларига қўшилишга тайёрлигини айтди.
Президент шунингдек, ҳозирда тинчлик даврида Литва ҳудудида ядровий қуролларни жойлаштириш режалари йўқлигини таъкидлади.
Қонун лойиҳасини таклиф қилган ҳукмрон коалиция вакиллари Конституциядаги ушбу чекловни бекор қилиш Литванинг Ядровий қуролларни тарқатмаслик тўғрисидаги шартнома ва бошқа халқаро шартномалар бўйича мажбуриятларига таъсир қилмаслигини айтишди.
Қонун лойиҳаси парламентнинг кузги сессиясида кўриб чиқилиши режалаштирилган.
Литва ҳозирда ўз ҳудудида ядровий қуролларни жойлаштиришга бундай конституциявий чекловни жорий этган НАТОга аъзо давлатлардан биридир.
Аввалроқ Financial Times газетаси Вильнюс Вашингтон билан Литва ҳудудида Америка ядровий қуролларини жойлаштириш масаласи бўйича музокараларни бошлагани ҳақида хабар берган эди. Музокаралар Европадаги АҚШ ҳарбийларининг мавжудлигини камайтириш нуқтаи назаридан олиб борилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Литва расман Энергетика хартияси шартномасидан чиқди.