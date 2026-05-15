Латвия бош вазири Эвика Силиня истеъфога чиқишга қарор қилди
ASTANA. Kazinform — Латвия бош вазири Эвика Силиня мамлакатнинг уч партияли коалицион ҳукумати қулаганидан кейин истеъфога чиқишини маълум қилди, деб хабар берди Синьхуа.
Бу баёнот “Прогрессивлар” партия президент Эдгарс Ринкевични янги ҳукумат тузиш бўйича маслаҳатлашувларни бошлашга чақирганидан бир кун ўтиб янгради. Партия Эвика Силиня бошчилигидаги вазирлар маҳкамаси фаолият юритиш қобилиятини йўқотганини айтди.
Партия маълумотларига кўра, ҳозирги вазиятда фақат иккита вариант қолган: бош вазирнинг истеъфоси ёки парламентда ишонч овози.
Эвика Силиня “Прогрессивлар” билан музокаралардан сўнг коалицияни давом эттиришни таклиф қилганини айтди. Бироқ, партия энди "Янги бирлик" бошчилигидаги коалицияни қўллаб-қувватламаслигини айтди.
"Яшиллар ва деҳқонлар иттифоқи" “прогрессивлар”нинг ҳукуматни қўллаб-қувватлашдан бош тортиши ҳукуматнинг қулашига олиб келганини айтиб, янги ҳукумат мамлакат учун фойдали бўлишини таъкидлади.
