Лаос Президенти Қозоғистон Республикаси Миллий музейига ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform - Лаос Халқ Демократик Республикаси Президенти Тхонглун Сисулит Қозоғистонга илк расмий ташрифи доирасида Қозоғистон Республикаси Миллий музейига ташриф буюрди, деб хабар беради ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати.
Лаос Президентига Миллий музейда Қозоғистоннинг тарихий ва маданий мероси, ноёб археологик ёдгорликлар ва қадимий заргарлик буюмлари билан таништирилди.
Экспонатлар туркий халқларнинг моддий ва маънавий маданиятини, қозоқ халқининг урф-одатлари ва анъаналарини қамраб олади. Музейнинг қимматли ёдгорликлари орасида Есик қўрғонидан топилган Олтин одам, шунингдек, Берел, Талди-2, Тақсай ва Шиликти қадимий қабристонларидан топилган археологик ёдгорликлар бор.
Экскурсия якунида Тхонглун Сисулит Миллий музейнинг меҳмонлар китобига эсдалик ёзувини қолдирди.
Шуни таъкидлаш керакки, бир кун олдин давлат раҳбарлари иштирокида бўлиб ўтган музокаралар чоғида маданий ва гуманитар алоқаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тхонглун Сисулит ушбу соҳада ҳамкорликни кенгайтириш ва туризм соҳасидаги алоқаларни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тхонглун Сисулит кенгайтирилган таркибда музокаралар ўтказди.