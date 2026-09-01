Куз совуқ тушиши билан бошланади: 1-3 сентябрь кунлари Қозоғистонда об-ҳаво прогнози
ASTANA. Kazinform - «Қазгидромет» РДК матбуот хизмати 2026 йил 1, 2 ва 3 сентябрь кунлари Қозоғистон бўйича об-ҳаво прогнозини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, кузнинг биринчи кунларида Қозоғистон ҳудудининг катта қисми кенг қамровли шимолий антициклон таъсирида бўлади. У асосан қуруқ ва кам булутли об-ҳавони олиб келади.
Шу билан бирга, мамлакатнинг шимолий ярмида тунги вақтларда айрим жойларда совуқ тушиши кутилмоқда. Кундузи ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилади.
Шундай қилиб, 1-2 сентябрь кунлари республика шимоли, шарқи ва марказий ҳудудларида шимолий циклоннинг чуқурлиги ва у билан боғлиқ атмосфера фронтлари таъсирида ёғингарчилик прогноз қилиняпти.
Тунда ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлиши, кундузи эса ёмғир ёғади, айрим жойларда момақалдироқ бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, Алмати вилоятининг тоғли ҳудудларида ушбу давр мобайнида кучли ёмғирлар, момақалдироқ ва дўл кутиляпти. Мамлакатнинг шимоли, шарқи, жануби ва жануби-шарқида кучли шамол эсади.
«Тунги ва эрталабки соатларда шимоли-ғарбий, шимолий ва шарқий ҳудудларнинг айрим жойларида туман тушиши мумкин», — дейилади «Қазгидромет» РДК матбуот хизмати хабарида.