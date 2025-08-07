Қўй жунидан ўғит ишлаб чиқариш – қишлоқ хўжалиги учун экологик туртки
ASTANA. Kazinform – Жамбил вилоятида қўй жуни асосидаги органик ўғитларни тажриба-синов ишлаб чиқариш йўлга қўйилмоқда. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
“Бугунги кунда қўй жунидан органик ўғит сифатида фойдаланиш Германия, Буюк Британия, Мўғулистон каби мамлакатларда тобора ривожланиб бормоқда. АҚШда жунни органик деҳқончиликда қўллаш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда.
Қозоғистонда хом ашё мавжудлиги ва ривожланган қўйчиликни ҳисобга олсак, қўй жунини органик ўғит сифатида қўллаш, айниқса, суғорма деҳқончилик шароитида ва тупроқда органик моддалар етишмаслиги шароитида катта имкониятларга эга.
Бугунги кунда Жамбил вилоятида қўй жуни асосидаги оз миқдорда органик ўғитлар тажриба тариқасида ишлаб чиқарилмоқда”, - деди вазирлик агентлик сўровига жавобан.
Таъкидлаш жоизки, давлат буюртмаси бўйича дастурий мақсадли молиялаштириш доирасида вазирлик томонидан ҳар йили агросаноат мажмуасига илмий тадқиқот ва ишлаб чиқаришни амалга ошириш, янги илғор технологияларни жорий этишга қаратилган бюджет дастури амалга оширилмоқда.
“Бундай илмий ишларнинг устувор йўналишлари қаторида қўй жунидан олинган органик ўғитлардан турли қишлоқ хўжалиги экинлари учун самарали фойдаланишни ўрганиш режалаштирилган. 2028 йилдан бошлаб саноат ишлаб чиқаришининг органик ўғитларини харид қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмини жорий этиш кўзда тутилганини ҳам таъкидлаш жоиз. Бу, ўз навбатида, экологик тоза ўғит ишлаб чиқариш, жумладан, қўй жунини ишлаб чиқаришни рағбатлантиради”, – дейди Қишлоқ хўжалиги вазирлиги.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йил ноябрь ойида бўлиб ўтган қишлоқ хўжалиги ходимларининг биринчи форумида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатимизда ўғит ишлаб чиқариш масаласига тўхталиб ўтган эди. Президент органик ўғитлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади. У халқаро амалиётга кўра, қўй жунидан суғориладиган ерларга ўғит сифатида самарали фойдаланиш мумкинлигини таъкидлади.