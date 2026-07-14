Қуролли кучларда қарийб 7 минг аёл хизмат қилади
ASTANА. Кazinform — Ҳозирда Қозоғистон армияси сафларида қарийб 7 минг аёл хизмат қилади. Улардан мингга яқини офицерлар, 6 мингдан ортиғи шартнома асосида хизмат қилувчи ҳарбий хизматчилар. Бундан ташқари, 11 нафар аёл раҳбарлик лавозимларида ишлайди.
Бугунги кунда аёллар Қозоғистон Республикаси Қуролли Кучларининг ажралмас қисмига айланиб, мамлакат мудофаа қобилиятини мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшмоқда. Улар эркаклар билан бир қаторда ҳарбий хизматнинг турли соҳаларида ўз касбий бурчларини шараф билан бажармоқдалар. Ҳозирда Қозоғистон армияси сафларида қарийб 7 минг аёл хизмат қилмоқда. Уларнинг мингга яқини офицерлар, 6 мингдан ортиғи шартнома асосида хизмат қилувчи ҳарбий хизматчилар. Бундан ташқари, 11 нафар аёл раҳбарлик лавозимларида ишлайди.
Аёл ҳарбий хизматчилар Қуролли кучларнинг барча турлари ва бўлинмаларида хизмат қилади. Улар ҳарбий тиббиёт, психология, молия, ҳуқуқ, алоқа, кадрлар иши, логистика, маъмурий ишлар ва ахборот технологиялари соҳаларида масъулиятли вазифаларни бажарадилар. Бу уларнинг нафақат ёрдамчи лавозимларда, балки ҳарбий бошқарув тизимининг муҳим бўғинларида ҳам муваффақиятли ишлаётганидан далолат беради.
Сўнгги йилларда аёлларнинг ҳарбий хизматдаги имкониятлари сезиларли даражада кенгайди. Бугунги кунда улар жанговар ёрдам бўлинмаларида ҳам хизмат қилишади, штаб офицерлари, инструкторлар, учувчилар, снайперлар ва махсус кучлар ҳарбий хизматчилари каби мураккаб ҳарбий мутахассисликларни эгаллайдилар. Бундан ташқари, аёллар эркаклар билан бир қаторда парашют билан сакрашади, учувчисиз учиш аппаратларини йиғишади ва бошқарадилар ҳамда Қуролли кучларнинг жанговар тайёргарлигини таъминлаш учун муҳим вазифаларни бажарадилар.
Ҳарбий касбни танлаган аёлларнинг профессионал таълим олиши учун барча шароитлар яратилган. 2002 йилда Қуруқликдаги кучлар ҳарбий институти биринчи марта "Алоқа" мутахассислиги бўйича аёл ҳарбий мутахассисларни тайёрлади. Ушбу битирувчиларнинг аксарияти бугунги кунда ҳарбий хизматини давом эттирмоқдалар ва полковник ҳарбий унвонини ўз ичига олган энг юқори офицерлик унвонларига кўтарилдилар.
Аёлларни ҳарбий мутахассисликлар бўйича тайёрлаш ишлари бугунги кунда тизимли равишда давом этмоқда. 2023 йилдан бошлаб икки карра Совет Иттифоқи Қаҳрамони Талғат Бигелдинов номидаги Ҳаво мудофааси кучлари ҳарбий институти ҳарбий тиббиёт факультетига қизларни қабул қила бошлайди. Ўқишни тугатган битирувчиларга "лейтенант" офицер унвони берилади ва Қозоғистон Қуролли кучларида ҳарбий хизматини давом эттирадилар.
Шуни таъкидлаш керакки, амалдаги қонунчиликда аёлларни ҳарбий хизматга мажбурий чақириш кўзда тутилмаган ва бундай нормани жорий этиш масаласи ҳозирча кўриб чиқилмаяпти.
Қуролли кучлар билан шартнома тузишни истаган фуқаролар ҳарбий хизматга қабул қилиш тартиби, номзодларга қўйиладиган талаблар ва хизмат шартлари ҳақида батафсил маълумот олиш учун яшаш жойидаги маҳаллий ҳарбий бошқарув органларига ёки ҳарбий қисмга мурожаат қилишлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Қуролли Кучлари ҳарбий хизматчиси АҚШдаги танловда рекорд ўрнатди.