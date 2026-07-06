Кураш бўйича U20 Осиё чемпионати: Қозоғистон иккита олтин медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform — Таиланднинг Паттайя шаҳрида бўлиб ўтаётган кураш бўйича U20 Осиё чемпионатида эркин кураш бўйича мусобақалар якунланди.
5 июль куни терма жамоа курашчилари иккита олтин, битта кумуш ва битта бронза медални қўлга киритишди.
61 кг гача бўлган вазн тоифасида Бекасал Асамбек финалда ҳиндистонлик Пушпни мағлуб этди.
74 кг гача бўлган вазн тоифасида Нурдаулет Сейилбеков финалда эронлик Муҳаммад Мамивандни мағлуб этди.
92 кг гача бўлган вазн тоифасида Бейбарис Ерғали туркманистонлик Давлатгелди Мурадовга ютқазди. Шундай қилиб, у кумуш медални қўлга киритди.
86 кг гача бўлган вазн тоифасида Асхаб Хаджиев бронза медали учун курашда Сахил Далални (Ҳиндистон) яққол устунлик билан мағлуб этди.
Таъкидлаш жоизки, бунгача Сунқар Сейдахмет (70 кг гача) ва Самир Дурсунов (97 кг гача) кумуш медалларни қўлга киритган бўлса, Айбек Қалиахмет (79 кг гача) бронза медалини қўлга киритган эди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонлик курашчилар Таиланддаги U20 Осиё чемпионатида учта медални қўлга киритди.