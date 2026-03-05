Кўкшетауда йилига 300 минг тонна ўсимлик ёғи ишлаб чиқарадиган завод қурилади
ASTANA. Kazinform - Ақмола вилоятида мой экстракция заводини қуриш бўйича йирик инвестиция лойиҳасини амалга ошириш ишлари бошланади.
"Содружество Казахстана" ҳамкорлиги кунгабоқар, рапс, соя ва зиғир уруғларини чуқур қайта ишлаш бўйича юқори технологияли корхона яратишни режалаштирмоқда.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, заводнинг ишлаб чиқариш қуввати суткасига 3 минг тонна хомашёни ташкил этади, бу йилига тахминан 1 миллион тоннани ташкил этади. Корхона йилига 300 минг тоннагача ўсимлик ёғи ва 400-500 минг тонна шрот ва мойли шрот ишлаб чиқаради. Лойиҳани амалга ошириш муддати 18 ойдан 36 ойгача бўлиши режалаштирилган.
Лойиҳага жалб қилинган инвестицияларнинг умумий ҳажми 76 миллиард тенгега баҳоланмоқда. Натижада 400 тагача янги иш ўринлари яратилади.
Компания директори Александр Самойловнинг сўзларига кўра, ушбу корхона мойли уруғларни қайта ишлаш бозорида етакчи ҳисобланади.
“Бизнинг заводимиз ҳудудни юқори сифатли ўсимлик ёғи, шунингдек, паррандачилик ва чорвачиликда талаб юқори бўлган қўшимча маҳсулотлар - шрот ва мойли шрот билан таъминлайди”, - деди у.
Корхонанинг ишга туширилиши ёғ-мой саноатини ривожлантиришга ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш учун замонавий инфратузилмани шакллантиришга сезиларли туртки беради.