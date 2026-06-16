Кучли ёмғир ва +40°C иссиқлик: кейинги уч кунлик об-ҳаво маълумоти эълон қилинди
ASTANA. Kazinform — "Қазгидромет" РДК 16-18 июнь кунлари Қозоғистон учун об-ҳаво маълумотини тақдим этди.
Атмосфера фронтларининг ўтиши туфайли Қозоғистонда об-ҳаво беқарор бўлиши кутилмоқда. Ёмғир, момақалдироқ, кучли шамол эсиши ва дўл ёғиши мумкин.
16 июнда Манғистау, Шимолий Қозоғистон ва Ақмола вилоятларида, 18 июнда эса Шимолий Қозоғистон ва Ақмола вилоятларида кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда.
Кундузи ҳаво ҳарорати мамлакат жануби-ғарбий ва жанубида +35…+40°C гача кўтарилади ва жуда иссиқ бўлади.
Шимолий, шарқий ва марказий ҳудудларда ҳам ҳаво ҳарорати +35…+38°C гача кўтарилади ва жуда иссиқ бўлиб қолади.
Мамлакатнинг қолган қисмида ҳарорат фонида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.