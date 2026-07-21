ҚТЖ йил бошидан бери 686 километр темир йўлни таъмирлади
ASTANА. Кazinform — «Қазақстан темір жолы» ("Қозоғистон темир йўли") миллий компанияси темир йўл инфратузилмасини модернизация қилишни давом эттирмоқда. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида компания 686 километр темир йўлни таъмирлади.
Йил охирига қадар жами 1577 километр темир йўлни таъмирлаш режалаштирилган. ҚТЖ маълумотларига кўра, ишлар тасдиқланган жадвалга мувофиқ амалга оширилмоқда.
— Темир йўл участкаларини модернизация қилиш поездлар ҳаракати хавфсизлигини оширади ва тезликни оширади. Бу йил «Тальго» вагонлари бўлган поездлар учун 400 километрлик йўлларда, бошқа йўловчи поездлари учун 500 километрлик участкаларда ва контейнер ва юк поездлари учун 350 километрлик участкаларда ҳаракат тезлигини ошириш режалаштирилган, — дейилади хабарда.
Инфратузилмани модернизация қилиш доирасида йўлнинг юқори қатлами ҳам таъмирланмоқда. Хусусан, 2026 йилда ёғоч шпалли 268 километрлик темир йўллар замонавий эластик маҳкамлагичли темир-бетон шпалларга алмаштирилади. Бу йўлнинг мустаҳкамлигини оширади, рельсларнинг хизмат муддатини узайтиради ва поездлар ҳаракатини янада барқарор ва қулай қилади.
ҚТЖ темир йўл тармоғининг ҳолатини кузатиш учун замонавий диагностика комплексларидан фойдаланади. Йўл ўлчагич ва дефектоскоп вагонлари рельслардаги нуқсонларни олдиндан аниқлашга ва хавфсизлик даражасини оширишга ёрдам беради.
Компания маълумотларига кўра, сўнгги йилларда инфратузилмани модернизация қилиш ишлари изчил амалга оширилмоқда. 2025 йилда режалаштирилган 1480 километр ўрнига 1575 километр темир йўл таъмирланди. 2023-2025 йиллар оралиғида жами 4448 километр темир йўл таъмирланди, бу эса режалаштирилган кўрсаткични 234 километрга оширди.
ҚТЖ томонидан амалга оширилган ишлар натижасида темир йўл тармоғининг техник ҳолати яхшиланди ва умумий узунлиги 610 километр бўлган участкаларда поездлар тезлиги ошди.
Эслатиб ўтамиз, 754 километр темир йўл қурилмоқда.