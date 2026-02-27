16:21, 27 Февраль 2026 | GMT +5
Кристина Шумекова рекорд янгилади ва ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпиони бўлди
ASTANА. Кazinform — Чанғида югуриш бўйича Қозоғистон терма жамоаси вакили Кристина Шумекова Германиянинг Инцелль шаҳрида бўлиб ўтган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб бўлди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.
У 500 метр масофада олтин медални қўлга киритди. Шумекова 38.48 натижа билан ўзининг шахсий рекордини янгилади.
Канадалик Жулия Снелгров (38.78) иккинчи ўринни эгаллади, кучли учликни эса польшалик Виктория Дабровска (38.96) якунлади.
Анастасия Беловодова 12-ўринни, Варвара Глухова 13-ўринни, Алина Шумекова 30-ўринни, Айзада Римбек 54-ўринни эгаллади.
Шуни таъкидлаш керакки, 2010 йили ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Екатерина Аидова Қозоғистонга олтин медаль тақдим этган эди.