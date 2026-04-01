Қримда самолёт ҳалокатга учраб, 29 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Қримда Ан-26 ҳарбий самолёти ҳалокатга учради. Ҳалокатдан олдин алоқа узилган, самолёт жарликка қулади, деб хабар беради ТАСС.
Ҳодиса 31 мартда Москва вақти билан тахминан соат 18:00 да ярим орол устидан режалаштирилган парвоз пайтида содир бўлган.
Россия Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, қидирув-қутқарув гуруҳлари ҳалокат жойини топиб, бортдаги барча одамлар ҳалок бўлганини тасдиқладилар. Бортда олти экипаж аъзоси ва 23 йўловчи бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалокат техник носозлик туфайли юзага келган ва самолётга таъсир қилувчи ташқи омиллар қайд этилмаган. Ҳодиса жойида ҳарбий комиссия ишламоқда.
Аввалроқ, Қатар ҳарбий вертолёти Форс кўрфазида ҳалокатга учраган ва етти киши ҳалок бўлгани ҳақида хабр берган эдик.
Шунингдек, Колумбиянинг жанубий ҳарбий транспорт самолёти ҳалокатида 69 киши ҳалок бўлганидан сўнг уч кунлик миллий мотам эълон қилди.