16:35, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Кремлда Қасим-Жомарт Тоқаевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтмоқда
ASTANA. Kazinform - Кремлда Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтмоқда.
Бу ҳақда Акорда матбуот хизмати хабар берди.
Шуни таъкидлаш керакки, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан Москвага давлат ташрифи билан борган.
Ташриф давомида Қозоғистон ва Россия президентлари норасмий учрашув ўтказдилар.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин ўртасидаги норасмий фикр алмашинуви кечки овқатда давом этди.
Президент «Номаълум аскар қабри»га гулчамбар қўйди ва Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси билан учрашди.