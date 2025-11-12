OZ
    16:35, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кремлда Қасим-Жомарт Тоқаевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтмоқда

    ASTANA. Kazinform - Кремлда Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтмоқда.

    Официальная церемония встречи Президента Казахстана проходит в Кремле
    Кадр из видео

    Бу ҳақда Акорда матбуот хизмати хабар берди.

    Шуни таъкидлаш керакки, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан Москвага давлат ташрифи билан борган.

    Ташриф давомида Қозоғистон ва Россия президентлари норасмий учрашув ўтказдилар.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин ўртасидаги норасмий фикр алмашинуви кечки овқатда давом этди.

    Президент «Номаълум аскар қабри»га гулчамбар қўйди ва Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси билан учрашди.

