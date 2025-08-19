ҚР ССВ кимёвий кастрация қўллаш тартибига ўзгартириш киритишни режалаштирмоқда
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги судланган педофилларга нисбатан кимёвий кастрация қўллаш қоидаларини ўзгартиришни режалаштирмоқда. Бу масала BIZDIÑ ORTA подкастининг янги сонида муҳокама қилинди.
Мутахассисларнинг сўзларига кўра, ҳозирда дорилар ҳукм чиқарилгандан сўнг дарҳол қўлланилмоқда. Бироқ, уларнинг нархи қиммат ва бюджет маблағларининг самарасиз сарфланишига олиб келади. Шу муносабат билан янги таклиф тайёрланди: маҳкумлар жазони ўташдан бир йил олдин психиатрик экспертизадан ўтказилади. Агар рецидив хавфи тасдиқланса, кимёвий кастрация озод қилишдан олти ой олдин белгиланади.
Беморларни қўллаб-қувватлаш ва ички текшириш хизмати раҳбари, психиатр Тамара Насированинг айтишича, бундай ёндашув бир қанча афзалликларга эга.
– Препаратнинг самарадорлиги тахминан 20-50% ни ташкил қилади ва 15-18% ҳолларда резистенлик кузатилади. Инъекцияни чиқаришдан олти ой олдин қўллаш сабаби терапевтик таъсир қанчалик тез ривожланишини кузатиш имконини беради. Хавфсизлик профилини, яъни дорининг организмга таъсирини ҳам кузатиш муҳим, - деди у.
Бироқ Мажилис депутати Магеррам Магеррамов бу таклифни самарасиз деб ҳисоблайди.
- Менимча, биз ҳаддан ташқари инсонпарвар ёндашяпмиз. Болаларга қарши жиноятлар учун жазони анча қаттиқроқ қўйишимиз керак. Иккита йўл бор: тиббиёт ҳамжамияти айтганидек, уларни умрбод қамоқхонада сақлаш ёки бундай жиноятларни террорчилик ҳаракатларига тенглаштириш. Уларнинг онгидаги муаммони укол ҳал қилади, деб ўйламайман, - деди депутат.
Ҳозирда Соғлиқни сақлаш вазирлигининг таклифи муҳокама босқичида. Ушбу тузатишлар жорий йилнинг кузида Мажилисга кўриб чиқиш учун киритилиши мумкин.
