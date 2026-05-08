    ҚР Президенти сайловидан кейин Вице-президент ваколатлари тўхтатилмайди

    ASTANA. Kazinform - ҚР Адлия вазири Ерлан Сарсембаев вице-президентнинг ваколатларини тугатиш тартибини тушунтирди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Вице-президент не будет прекращать полномочия после выборов Президента РК
    ҚР Адлия вазири Ерлан Сарсембаевнинг сўзларига кўра, вице-президент лавозимининг жорий этилиши давлат бошқаруви тизимининг барқарорлиги ва узлуксизлигини таъминлашга қаратилган.

    “Вице-президент мустақил давлат органига раҳбарлик қилмайди. У шунчаки Президентни ифодалайди. Ушбу тамойилга асосланиб, биз унинг янги сайланган президент олдидаги ваколатларини автоматик равишда тугатиш зарур деб ҳисобламаймиз”, - деди вазир Парламент палаталарининг қўшма мажлисида.

    Аввалроқ, Парламент палаталарининг қўшма мажлисида Адлия вазири Ерлан Сарсембаев “Қозоғистон Республикаси Президенти тўғрисида”ги Конституциявий қонун лойиҳасини тақдим этгани ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
