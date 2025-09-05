13:42, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5
ҚР Президенти нефть-газ саноати ривожига катта ҳисса қўшган фуқароларни давлат мукофотлари билан тақдирлади
ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат нефть-газ соҳасини ривожлантиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларга давлат мукофотларини топширди, деб хабар беради Ақорда.
“Қозоғистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисидаги” Фармон матни
ҚАРОР ҚИЛАМАН:
1. Мамлакатнинг нефть-газ соҳасини ривожлантиришга катта ҳиссаси учун тақдирлансин:
III даражали «Барыс» ордени билан
- Тиесов Данияр Суиншликович – «PTC Holding» МЧЖ бошқарув раиси маслаҳатчиси, Ўзбекистон Республикаси;
«Парасат» ордени билан
- Жаркешов Санжар Серикбаевич — ҚР Энергетика вазири ўринбосари
- Наушиев Танбай Есеналиевич — меҳнат фахрийси, Астана шаҳри
- Сармурзина Раушан Ғайсиевна — меҳнат фахрийси, Астана шаҳри;
II даражали «Достық» ордени билан
- Яна Миньюй — «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АЖ президенти, Қизилўрда вилояти;
«Құрмет» ордени билан
- Абдулғафаров Дастан Елемесович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ бошқарув раиси ўринбосари
- Айболғанов Ғаждибай Демиевич — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Алмати» магистраль газ қувурлари бошқармаси қувурчиси
- Ахметули Бақибай — меҳнат фахрийси, Манғистау вилояти
- Ерболатова Нурбиби Қуниршайевна — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Ўзенмунайгаз» АЖ таъмирчи-слесари, Манғистау вилояти
- Масақбаев Ергеш Молдаразович — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «QazaqGaz Aimaq» АЖ Чимкент ишлаб чиқариш филиали монтёри
- Милехин Юрий Тимофеевич — меҳнат фахрийси, Атиру вилояти
- Сарманов Бисенбай Ондасинович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «ҚазТрансОйл» АЖ Ғарб операторлик хизматлари бошқармаси оператори, Атиру вилояти
- Стадник Валерий Станиславович — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Орал» магистраль газ қувурлари бошқармаси машинисти, Ғарбий Қозоғистон вилояти
- Ушакова Валентина Николаевна — “Каспиймунайгаз” илмий-тадқиқот лойиҳа институти” АЖ бош лойиҳа муҳандиси, Атиру вилояти;
II даражали «Еңбек Даңқы» ордени билан
- Қадиров Нуржан Есенович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Атиру нефть қайта ишлаш заводи» МЧЖ оператори;
III даражали «Еңбек Даңқы» ордени билан
- Абилхайиров Жолдасқали Серикқалиевич — «Бурғилау» МЧЖ бурғулаш ускунаси бошлиғи, Манғистау вилояти
- Абрамчев Владимир Павлович — «Каспий қувур консорциуми-К» АЖ «Қурманғазы» нефть қувури станцияси оператори, Атиру вилояти
- Байбакиров Қадор Ажибекович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Павлодар нефтехимия заводи» МЧЖ технология ускуналари оператори
- Қуанышқалиев Асхат Насиевич — «Қарашиғанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» «Қозоғистон» филиали механик муҳандиси, Ғарбий Қозоғистон вилояти
- Куншиғаров Саламат Машекович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Атиру нефть қайта ишлаш заводи» МЧЖ машинисти
- Мендиғалиев Қанат — меҳнат фахрийси, Атиру вилояти
- Рожков Сергей Иванович — «Каспий қувур консорциуми-К» АЖ «Атиру» нефть қувури станцияси оператори, Атиру вилояти
- Сапарғали Сатибалди Ахтанули — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Атиру нефть қайта ишлаш заводи» МЧЖ оператори;
«Ерен еңбегі үшін» медали билан
- Батирбеков Закир Турданович — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «QazaqGaz Aimaq» АЖ Туркистон ишлаб чиқариш филиали слесари
- Бисембергенова Мария — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Манғистаумунайгаз» АЖ «Жетибаймунайгаз» ишлаб чиқариш бошқармаси машинисти, Манғистау вилояти
- Жарлиқағанов Тимур Саинович — «QHSE-Akbarys» МЧЖ минтақавий менежери, Ғарбий Қозоғистон вилояти
- Жубанишев Турлан Наурзбаевич — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Атиру нефть қайта ишлаш заводи» МЧЖ етакчи механик муҳандиси
- Жармақов Муханбетхали Жанабай ўғли — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Ақтўбе» магистраль газ қувурлари бошқармаси электргаз пайвандловчиси
- Изтелеуов Нурбек Баянович — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Қизилўрда» магистраль газ қувурлари бошқармаси слесари
- Молдағазин Талғат Турахметович — «СНПС-Ақтўбемунайгаз» АЖ Жанажол нефть-газ қайта ишлаш мажмуаси слесари
- Сейтқали Сакен Мирзахметули — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Ембимунайгаз» АЖ «Жилиоймунайгаз» нефть-газ қазиб олиш бошқармаси оператори, Атиру вилояти
- Суттибаева Бақиткул Жақсилиқовна — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Тараз» магистраль газ қувурлари бошқармаси оператори
- Сидиқов Ўмирбай Жумадилович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «PetroKazakhstan Oil Products» МЧЖ катта муҳандиси, Чимкент шаҳри
- Турдалиев Асилхан Сиданули — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Қарағанди» магистраль газ қувурлари бошқармаси муҳандиси
- Унаева Гулжан Сағинғалиевна — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Ақтау» магистраль газ қувурлари бошқармаси электрчи
- Хегаев Дмитрий Афанасьевич — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «PetroKazakhstan Oil Products» МЧЖ катта оператори, Чимкент шаҳри
- Шарафиев Раиса Рафкатович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «ҚазТрансОйл» АЖ Павлодар нефть қувури бошқармаси оператори.
2. Ушбу Фармон имзоланган кундан бошлаб кучга киради.
Қозоғистон Республикаси
Президенти Қ. Тоқаев
Астана, Ақорда, 2025 йил 3 сентябрь