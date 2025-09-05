OZ
Тренд:
    ҚР Президенти нефть-газ саноати ривожига катта ҳисса қўшган фуқароларни давлат мукофотлари билан тақдирлади

    ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат нефть-газ соҳасини ривожлантиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларга давлат мукофотларини топширди, деб хабар беради Ақорда.

    марапат
    Фото: Ақорда

    “Қозоғистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисидаги” Фармон матни

    ҚАРОР ҚИЛАМАН:

    1. Мамлакатнинг нефть-газ соҳасини ривожлантиришга катта ҳиссаси учун тақдирлансин:

    III даражали «Барыс» ордени билан

    • Тиесов Данияр Суиншликович – «PTC Holding» МЧЖ бошқарув раиси маслаҳатчиси, Ўзбекистон Республикаси;

    «Парасат» ордени билан

    • Жаркешов Санжар Серикбаевич — ҚР Энергетика вазири ўринбосари
    • Наушиев Танбай Есеналиевич — меҳнат фахрийси, Астана шаҳри
    • Сармурзина Раушан Ғайсиевна — меҳнат фахрийси, Астана шаҳри;

    II даражали «Достық» ордени билан

    • Яна Миньюй — «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АЖ президенти, Қизилўрда вилояти;

    «Құрмет» ордени билан

    • Абдулғафаров Дастан Елемесович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ бошқарув раиси ўринбосари
    • Айболғанов Ғаждибай Демиевич — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Алмати» магистраль газ қувурлари бошқармаси қувурчиси
    • Ахметули Бақибай — меҳнат фахрийси, Манғистау вилояти
    • Ерболатова Нурбиби Қуниршайевна — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Ўзенмунайгаз» АЖ таъмирчи-слесари, Манғистау вилояти
    • Масақбаев Ергеш Молдаразович — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «QazaqGaz Aimaq» АЖ Чимкент ишлаб чиқариш филиали монтёри
    • Милехин Юрий Тимофеевич — меҳнат фахрийси, Атиру вилояти
    • Сарманов Бисенбай Ондасинович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «ҚазТрансОйл» АЖ Ғарб операторлик хизматлари бошқармаси оператори, Атиру вилояти
    • Стадник Валерий Станиславович — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Орал» магистраль газ қувурлари бошқармаси машинисти, Ғарбий Қозоғистон вилояти
    • Ушакова Валентина Николаевна — “Каспиймунайгаз” илмий-тадқиқот лойиҳа институти” АЖ бош лойиҳа муҳандиси, Атиру вилояти;

    II даражали «Еңбек Даңқы» ордени билан

    • Қадиров Нуржан Есенович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Атиру нефть қайта ишлаш заводи» МЧЖ оператори;

    III даражали «Еңбек Даңқы» ордени билан

    • Абилхайиров Жолдасқали Серикқалиевич — «Бурғилау» МЧЖ бурғулаш ускунаси бошлиғи, Манғистау вилояти
    • Абрамчев Владимир Павлович — «Каспий қувур консорциуми-К» АЖ «Қурманғазы» нефть қувури станцияси оператори, Атиру вилояти
    • Байбакиров Қадор Ажибекович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Павлодар нефтехимия заводи» МЧЖ технология ускуналари оператори
    • Қуанышқалиев Асхат Насиевич — «Қарашиғанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» «Қозоғистон» филиали механик муҳандиси, Ғарбий Қозоғистон вилояти
    • Куншиғаров Саламат Машекович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Атиру нефть қайта ишлаш заводи» МЧЖ машинисти
    • Мендиғалиев Қанат — меҳнат фахрийси, Атиру вилояти
    • Рожков Сергей Иванович — «Каспий қувур консорциуми-К» АЖ «Атиру» нефть қувури станцияси оператори, Атиру вилояти
    • Сапарғали Сатибалди Ахтанули — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Атиру нефть қайта ишлаш заводи» МЧЖ оператори;

    «Ерен еңбегі үшін» медали билан

    • Батирбеков Закир Турданович — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «QazaqGaz Aimaq» АЖ Туркистон ишлаб чиқариш филиали слесари
    • Бисембергенова Мария — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Манғистаумунайгаз» АЖ «Жетибаймунайгаз» ишлаб чиқариш бошқармаси машинисти, Манғистау вилояти
    • Жарлиқағанов Тимур Саинович — «QHSE-Akbarys» МЧЖ минтақавий менежери, Ғарбий Қозоғистон вилояти
    • Жубанишев Турлан Наурзбаевич — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Атиру нефть қайта ишлаш заводи» МЧЖ етакчи механик муҳандиси
    • Жармақов Муханбетхали Жанабай ўғли — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Ақтўбе» магистраль газ қувурлари бошқармаси электргаз пайвандловчиси
    • Изтелеуов Нурбек Баянович — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Қизилўрда» магистраль газ қувурлари бошқармаси слесари
    • Молдағазин Талғат Турахметович — «СНПС-Ақтўбемунайгаз» АЖ Жанажол нефть-газ қайта ишлаш мажмуаси слесари
    • Сейтқали Сакен Мирзахметули — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «Ембимунайгаз» АЖ «Жилиоймунайгаз» нефть-газ қазиб олиш бошқармаси оператори, Атиру вилояти
    • Суттибаева Бақиткул Жақсилиқовна — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Тараз» магистраль газ қувурлари бошқармаси оператори
    • Сидиқов Ўмирбай Жумадилович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «PetroKazakhstan Oil Products» МЧЖ катта муҳандиси, Чимкент шаҳри
    • Турдалиев Асилхан Сиданули — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Қарағанди» магистраль газ қувурлари бошқармаси муҳандиси
    • Унаева Гулжан Сағинғалиевна — «QazaqGaz» Миллий компанияси АЖ «Интергаз Центральная Азия» АЖ «Ақтау» магистраль газ қувурлари бошқармаси электрчи
    • Хегаев Дмитрий Афанасьевич — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «PetroKazakhstan Oil Products» МЧЖ катта оператори, Чимкент шаҳри
    • Шарафиев Раиса Рафкатович — «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси АЖ «ҚазТрансОйл» АЖ Павлодар нефть қувури бошқармаси оператори.

    2. Ушбу Фармон имзоланган кундан бошлаб кучга киради.

    Қозоғистон Республикаси

    Президенти Қ. Тоқаев

    Астана, Ақорда, 2025 йил 3 сентябрь

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Давлат мукофотлари Ақорда
