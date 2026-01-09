OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:41, 09 Январь 2026 | GMT +5

    ҚР Президенти маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги қонунни имзолади

    ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев “Қозоғистон Республикасининг Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонунни имзолади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    “Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикасининг Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонунини имзолади, - дейилади хабарда.

    Қонун матни матбуотда эълон қилинади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қурилиш кодексини имзолагани ҳақида ёзган эдик.

    Шунингдек, бугун Давлат раҳбари Рақамли кодексини имзолади.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Қонун Ақорда Қонун ва интизом
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!