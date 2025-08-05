OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    21:13, 05 Август 2025 | GMT +5

    ҚР Президенти кўргазма павильонини кўздан кечирди

    ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Денгизга чиқиш имконияти бўлмаган ривожланаётган мамлакатларга бағишланган БМТнинг учинчи конференциясида иштирок этаётган делегациялар раҳбарлари Марказий Осиё мамлакатлари кўргазма павильонига ташриф буюрди.

    Tokayev visits pavilions of Central Asian countries at UN Conference on Landlocked Developing Countries
    Фото: Ақорда

    Томошабинлар миллий услубда безатилган Қозоғистон экспозициясини томоша қилдилар.

    Tokayev visits Central Asia Pavilion at UN Conference on Landlocked Developing Countries in Turkmenistan
    Фото: Ақорда

    Павильонда меҳмондўстлик ва фаровонлик рамзи сифатида кигиз уй қурилиб, меҳмонларга миллий урф-одатлардан театраллаштирилган саҳна кўриниши намойиш этилди.

    Мемлекет басшысы көрме павильонын аралап көрді
    Фото: Ақорда
    Tokayev visits Central Asia Pavilion at UN Conference on Landlocked Developing Countries in Turkmenistan
    Фото: Ақорда

    Шунингдек, кўргазмада Туркманистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон мамлакатларининг маданий мероси ҳамда меҳмондўст халқининг бой маънавий бойлиги билан танишиш мумкин.

    Tokayev visits Central Asia Pavilion at UN Conference on Landlocked Developing Countries in Turkmenistan
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы көрме павильонын аралап көрді
    Фото: Ақорда
    Tokayev visits Central Asia Pavilion at UN Conference on Landlocked Developing Countries in Turkmenistan
    Фото: Ақорда
    Tokayev visits Central Asia Pavilion at UN Conference on Landlocked Developing Countries in Turkmenistan
    Фото: Ақорда
    Теглар:
    Кўргазма Марказий Осиё Маданият Туркманистон Қозоғистон Президенти Халқаро ташкилотлар Қозоғистон Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда БМТ
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!