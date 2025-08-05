21:13, 05 Август 2025 | GMT +5
ҚР Президенти кўргазма павильонини кўздан кечирди
ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Денгизга чиқиш имконияти бўлмаган ривожланаётган мамлакатларга бағишланган БМТнинг учинчи конференциясида иштирок этаётган делегациялар раҳбарлари Марказий Осиё мамлакатлари кўргазма павильонига ташриф буюрди.
Томошабинлар миллий услубда безатилган Қозоғистон экспозициясини томоша қилдилар.
Павильонда меҳмондўстлик ва фаровонлик рамзи сифатида кигиз уй қурилиб, меҳмонларга миллий урф-одатлардан театраллаштирилган саҳна кўриниши намойиш этилди.
Шунингдек, кўргазмада Туркманистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон мамлакатларининг маданий мероси ҳамда меҳмондўст халқининг бой маънавий бойлиги билан танишиш мумкин.