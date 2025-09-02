ҚР Президенти CRRC директорлар кенгаши раиси Сунь Юнцайни қабул қилди
ASTANA. Kazinform – Суҳбат чоғида Қасим-Жомарт Тоқаев темир йўл транспорти ишлаб чиқаришга ихтисослашган дунёдаги энг йирик корхоналардан бири – CRRC билан узоқ йиллик ҳамкорликни юқори баҳолади.
Президент 2023 йил октябрь ойида Хитойга ташрифидан сўнг CRRC билан ҳамкорлик янги босқичга кўтарилганини таъкидлади. “Қазақстан темір жолы” миллий компаниясига 100 та магистраль ва 100 та манёвр тепловоз етказиб бериш бўйича шартнома имзоланди. Яқин келажакда ҚТЖ қўшимча 270 гибрид манёврли тепловоз сотиб олишни режалаштирмоқда.
Давлат раҳбари ҳамкорликнинг кейинги босқичига ўтиш муҳимлигига эътибор қаратди. Яъни, тепловоз етказиб беришдан ташқари, мамлакатда локомотив ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, хизмат кўрсатиш марказларини очиш зарур. Президентнинг фикрича, бу мамлакат машинасозлик саноатини ривожлантириш имконини беради. Шунингдек, янги иш ўринлари яратилиб, темир йўл инфратузилмасига тезкор техник хизмат кўрсатиш имконини беради.
CRRC ҳар йили 2000 дан ортиқ локомотив, 3000 та йўловчи ва 50 000 та юк вагонлари ҳамда 11 000 та жамоат транспорти воситаларини йиғади ва ишлаб чиқаради. Корхона маҳсулотлари 100 дан ортиқ мамлакатларга экспорт қилинади.