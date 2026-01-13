ҚР Энергетика вазирлиги Ўзбекистонда Қозоғистон нефтидан авиаёқилғи ишлаб чиқарилаётганини рад этди
ASTANA. Kazinform — ҚР Энергетика вазирлиги Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида (Ўзбекистон) авиаёқилғи ишлаб чиқаришда Қозоғистон нефтидан фойдаланилгани ҳақидаги хабарларни расман рад этди, деб хабар беради Кazinform вазирликка таяниб.
Аввалроқ бир нечта оммавий ахборот воситаларида Ўзбекистондаги Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида Қозоғистон нефтидан авиаёқилғи ишлаб чиқариш бошланганлиги ҳақида хабар берилган эди.
— Оммавий ахборот воситаларида «КазТрансОйл» аллақачон Фарғона нефтни қайта ишлаш заводига Қозоғистон нефтини етказиб беришни бошлагани ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Ҳозирда Қозоғистон нефти бу йўналишда магистрал қувур тизими орқали ташилмаяпти. Биз ОАВ ва жамоатчиликдан фақат расмий маълумотларга таянишни сўраймиз, — дейилади ҚР Энергетика вазирлиги раддиясида.