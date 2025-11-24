ҚР Бош вазирига кейинги 3 йилда Фуқаро авиациясини ривожлантириш режаси тақдим этилди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Давлат раҳбарининг топшириғига мувофиқ авиация марказлари ва автомобиль йўллари секторини ривожлантириш бўйича йиғилиш ўтказди. Йиғилишда Транспорт, Молия, Энергетика, Саноат ва қурилиш вазирликлари раҳбарлари, шунингдек, Астана ва Алмати шаҳарлари ҳокимлари иштирок этди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Бош вазирга 2040 йилга бориб глобал авиация бозорининг икки баравар кўпайиши бўйича глобал прогнозларни ҳисобга олган ҳолда кейинги 3 йилга мўлжалланган Фуқаро авиациясини ривожлантириш режаси тақдим этилди. Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ICAO) стандартларига юқори даражада риоя қилинишини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилди. ICAO аудити натижаларига кўра, бу йил Қозоғистонда бу кўрсаткич 95,7% ни ташкил этади, бу глобал 72,01% ва ўртача Европа даражаси 87,92% дан юқори.
Режага кўра, аэропорт ва навигация инфратузилмасини модернизация қилиш, халқаро ва ички йўналишлар тармоғини кенгайтириш бўйича кенг кўламли ишлар режалаштирилган. Бундан ташқари, самолётлар паркини кўпайтириш ва халқаро ўқув марказларини жалб қилган ҳолда авиация саноати учун мутахассисларни тайёрлаш тизимини мустаҳкамлаш режалаштирилган.
Йиғилиш давомида Астана ва Алмати аэропортлари асосида аэрохабларни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Пойтахт аэропортида иккинчи учиш-қўниш йўлагини қуриш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда. Аэропортни модернизация қилиш юк ва йўловчи терминалларини қуриш, инфратузилмани модернизация қилиш ва бошқа кўп нарсаларни ўз ичига олади. Алмати аэропортини модернизация қилиш бўйича Horizon стратегик дастурини амалга ошириш ўтказувчанликнинг ошишини таъминлайди. Трафикни кўпайтириш учун терминалларни реконструкция қилиш ва учиш-қўниш йўлакларини модернизация қилиш режалаштирилган. Аэропортда юк ва техник кластерлар ҳамда хизмат кўрсатиш экотизими яратилади.
Ҳудудий алоқани мустаҳкамлашга қаратилган ички ҳаво йўналишларини субсидиялаш масалалари кўриб чиқилди. Умуман олганда, жорий йилнинг дастлабки 10 ойида йўловчилар ташиш ҳажми 6 фоизга ўсди ва 13 миллион йўловчидан ошди.
Йиғилиш иштирокчилари фуқаро авиациясининг туризм, савдо, минтақавий ривожланиш, инвестиция жозибадорлиги ва бошқа муҳим соҳаларга мультипликатив таъсирини таъкидладилар. Халқаро ҳисоб-китобларга кўра, соҳадаги ҳар 100 та иш ўрни иқтисодиётнинг аралаш тармоқларида қўшимча 610 тагача иш ўрни яратади.
Қозоғистон Республикасининг юк салоҳиятини кенгайтириш учун юк ташишни ривожлантириш истиқболлари баён қилинди.
Бош вазир Транспорт вазирлигига Рақобатни ҳимоя қилиш ва ривожлантириш агентлиги ва Молиявий мониторинг агентлиги билан биргаликда авиация ёқилғисини етказиб беришда самарасиз воситачилар занжири устида ишлашни кучайтириш, шунингдек, транспорт соҳасида мавжуд лойиҳаларни амалга ошириш ва янгиларини ишга тушириш бўйича ишларни фаоллаштиришни топширди.
Йиғилишда шунингдек, Транспорт вазирлигининг йўл қурилиши соҳасида инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишга ёндашувлари кўриб чиқилди. Йўлларнинг ҳозирги ҳолатига ва уларнинг қопламаси сифатини янада яхшилаш учун воситаларга эътибор қаратилади.