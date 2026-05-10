Қозоқлар дунёқарашида она сиймоси доимо алоҳида ҳурматга эга бўлган — Балаева
ASTANА. Кazinform — Бугун, май ойининг иккинчи якшанбасида мамлакатда Оналар куни нишонланади. Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева Оналар куни муносабати билан табрикнома йўллади.
Унинг сўзларига кўра, қалбни иситадиган, меҳр-оқибат ва муҳаббатга, миннатдорчилик ва ҳурматга тўла ушбу байрам бизга ҳаёт берган, оқ сути берган, меҳрли қўллари билан бизни парвариш қилган, чексиз меҳр-муҳаббат ва ғамхўрликларини бағишлаган олижаноб қалбларга бағишланган.
— Она — ҳар бир инсон учун энг қадрли тушунча. Меҳр-оқибат манбаи, яхшилик қуёши, оила фаровонлиги ва авлодлар тарбиясининг олтин устуни. Қозоқлар дунёқарашида она сиймоси доимо алоҳида ҳурматга эга бўлган. Онанинг донолиги ва намунаси, сабр-тоқат ва меҳр-оқибат орқали ҳурмат, қадр-қиммат, раҳм-шафқат ва масъулият каби олижаноб қадриятлар авлоддан-авлодга ўтиб келади. Бу қадриятлар — халқимизнинг маънавий яхлитлиги ва миллатимизнинг мустаҳкам пойдевори, — деди Балаева.
Маданият ва ахборот вазири таъкидлаганидек, бугунги кунда Қозоғистонда оналар ва болаларни, шунингдек, оила институтини қўллаб-қувватлашга қаратилган давлат сиёсати тизимли равишда амалга оширилмоқда. Ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари яхшиланмоқда, мактабгача таълимдан фойдаланиш имконияти кенгаймоқда ва оналар ва болалар саломатлигини ҳимоя қилиш тизими мустаҳкамланмоқда. Аёлларнинг ишлаши, касбий ривожланиши ва оилавий мажбуриятлари билан уйғунликда яшаши учун шароитлар яратилмоқда. Масъулиятли ота-оналик маданиятини шакллантириш бўйича ташаббуслар кўрилмоқда ва Оилаларни қўллаб-қувватлаш марказлари тармоғи кенгаймоқда. Бундан ташқари, Оналар кенгаши маслаҳат органи сифатида ўн йилдан ортиқ вақтдан бери муҳим ишларни амалга ошириб келмоқда.
— Ушбу муҳим кунда барча оналарга донолиги, сабр-тоқати, меҳр-оқибати ва эзгу ниятлари учун чин дилдан миннатдорчилик билдирмоқчиман. Оналаримиз соғ-саломат бўлсин ва уйларимиз қувончга тўлсин! Барчангизни онангиз билан ўтказган ҳар бир лаҳзанинг қадрини чуқур ҳис қилишингизга ёрдам берадиган байрам билан чин дилдан табриклайман! Оилангизга илиқлик, севги, фаровонлик ва саломатлик тилайман! — дейилади вазир табригида.
Таъкидлаш жоизки, Оналар куни май ойининг иккинчи якшанбасида АҚШ, Канада, Германия, Италия, Туркия, Япония, Бразилия ва Австралия каби 20 дан ортиқ мамлакатларда нишонланади.