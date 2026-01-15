Қозоғистоннинг дунё паспорт рейтингидаги ўрни маълум бўлди
ASTANA. Kazinform - Henley Passport Index визасиз саёҳатчилар учун кириш мумкин бўлган мамлакатлар сонига асосланган янгиланган дунё паспорт рейтингини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Рейтингга кўра, Қозоғистон фуқаролари 78 та мамлакатга визасиз ташриф буюришлари мумкин. Мамлакат якуний жадвалда 61-ўринни эгаллади.
Сингапур рейтингда 192 та мамлакатга визасиз кириш имкониятини тақдим этиб, биринчи ўринни эгаллади. Япония ва Жанубий Корея иккинчи ўринни эгаллаб, ҳар бири 188 та йўналишни таклиф қилди. Учинчи ўринни бир нечта Европа мамлакатлари: Дания, Люксембург, Испания, Швеция ва Швейцария эгаллади, уларнинг фуқаролари 186 та мамлакатга визасиз ташриф буюришлари мумкин.
Рейтинг паспортларнинг мустаҳкамлигини баҳоловчи энг нуфузли халқаро индекслардан бири бўлган Henley Passport Indexга асосланган. У Халқаро ҳаво транспорти ассоциацияси (IATA) маълумотлари асосида тузилган.
Индекс бутун дунё бўйлаб 199 та паспорт ва 227 та саёҳат йўналишларини қамраб олади.