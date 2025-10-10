Қозоғистоннинг янги паспорти лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда
ASTANA. Kazinform – Жорий йил февраль ойидан бошлаб Қозоғистон Республикаси фуқаролари учун янги паспорт лойиҳасини ишлаб чиқиш ишлари бошланди.
Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қариннинг сўзларига кўра, лойиҳани ишлаб чиқишда Миллий банкнинг етакчи дизайнерлари ва Банкнотлар фабрикаси мутахассислари жалб этилган. Ҳозирги вақтда ҳужжатнинг бадиий дизайнига асосий концептуал ёндашувлар шакллантирилди. Ривожланиш жараёнида халқаро стандартлар ва замонавий тенденциялар ҳисобга олинади. Минималист услуб, виза саҳифаларида фон расмлари ва қалбакилаштиришдан ҳимоя қилувчи янги элементлар жорий этилади.
Қозоғистоннинг ўзига хос табиати, миллий ўзига хослиги, маданий хилма-хиллиги, мамлакатнинг диққатга сазовор жойларини акс эттирувчи концептуал дизайн тайёрланди. Унинг тақдимоти яқин кунларда бўлиб ўтади.
Кейинги босқич паспортнинг сигнал (синов) моделини тайёрлаш бўлади. Хавфсизлик технологияларини босиб чиқариш ва жорий этишнинг кўп босқичли жараёнини ҳисобга олсак, бу иш бир неча ой давом этади.
“Амалдаги паспорт намунаси 17 йилдан бери амалда. Янги дизайнни жорий этиш оммавий алмаштиришни талаб қилмайди. Янги намунадаги ҳужжатлар аввалги паспортнинг амал қилиш муддати тугагач, шикастланганда ёки фуқаронинг илтимосига биноан берилади. Қайта ишлаш қиймати ўзгаришсиз қолади. Бугун Банкнотлар фабрикаси мутахассислари билан янги паспортнинг рақамли жойлашуви ва ишлаб чиқариш босқичига оид техник масалаларни муҳокама қилдик”, — деди Ерлан Қарин Instangramдаги саҳифасида.