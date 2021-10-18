10:59, 18 Октябр 2021 | GMT +6
Қозоғистоннинг UEFA рейтингидаги ўрни маълум бўлди
NUR-SULTAN. Kazinform - UEFA Литвада бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатидан сўнг футзал бўйича Европа жамоаларининг рейтингини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform KazFootball.kzга таяниб.
Европа жамоалари рейтингида Испания жамоаси пешқадамлик қилмоқда. Иккинчи ўринда - Россия, учинчи ўринда - Португалия. Қозоғистон эса тўртинчи ўринда.
UEFA терма жамоалари рейтинги:
1. Испания – 2493, 789
2. Россия – 2464, 226
3. Португалия - 2450,616
4. Қозоғистон – 2385, 842
5. Хорватия – 2051, 042
6. Озарбайжон – 2015, 589
7. Сербия – 2007, 570
8. Италия – 1934, 516
9. Чехия - 1887,535
10. Украина – 1856, 420