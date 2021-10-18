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    10:59, 18 Октябр 2021 | GMT +6

    Қозоғистоннинг UEFA рейтингидаги ўрни маълум бўлди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - UEFA Литвада бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатидан сўнг футзал бўйича Европа жамоаларининг рейтингини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform KazFootball.kzга таяниб.

    Европа жамоалари рейтингида Испания жамоаси пешқадамлик қилмоқда. Иккинчи ўринда - Россия, учинчи ўринда - Португалия. Қозоғистон эса тўртинчи ўринда.

    UEFA терма жамоалари рейтинги:

    1. Испания – 2493, 789

    2. Россия – 2464, 226

    3. Португалия - 2450,616

    4. Қозоғистон – 2385, 842

    5. Хорватия – 2051, 042

    6. Озарбайжон – 2015, 589

    7. Сербия – 2007, 570

    8. Италия – 1934, 516

    9. Чехия - 1887,535

    10. Украина – 1856, 420


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