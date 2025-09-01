Қозоғистоннинг тўртта вилоятида ҳаво ҳарорати ҳали ҳам 30 даражадан юқори – Қазгидромет
ASTANA. Kazinform – «Қазгидромет» РДК 1 сентябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Ғарбий антициклон туфайли Қозоғистоннинг ғарбий, жануби ва жануби-шарқида кундузи ёғингарчилик бўлмайди. Атмосферанинг фронтал қисмлари ўтиши муносабати билан республиканинг қолган ҳудудларида момақалдироқ ва ёмғир ёғиши, Республика шарқи ва марказида кучли ёмғир, дўл, бўрон бўлиши мумкин. Республиканинг шимолий ва шарқида кечаси ёмғир қорга айланиши мумкин. Республика бўйлаб шамол кучаяди, жануби-ғарбий ва жанубий ҳудудларида чанг бўрони кузатилади, кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин.
Шарқий Қозоғистон вилоятининг шарқида кечаси 2 даража совуқ бўлади.
Кундузи ҳаво ҳарорати Атирау ва Ғарбий Қозоғистон вилоятларида 35-37, Манғистау вилоятида 38, Ақтўбе вилояти ғарбида 35 даража иссиқ бўлади.