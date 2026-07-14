Қозоғистоннинг товарлар экспорти ярим йил ичида 30,4 миллиард долларга етди
ASTANА.Кazinform – Ҳукумат йиғилишида Қозоғистон Республикаси Бош вазир ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин жорий йилнинг биринчи ярмидаги ташқи савдо айланмаси ва ишлаб чиқариш ҳажмлари ҳақида баёнот берди.
– Жорий йилнинг январь-май ойларида ташқи савдо айланмаси 56,3 миллиард долларни ташкил этди. Товарлар экспорти 30,4 миллиард долларга етди, жумладан, қайта ишланган маҳсулотлар экспорти 11,8 миллиард долларни ташкил этди. Товарлар импорти 26 миллиард долларни ташкил этди. 4,4 миллиард доллардан ортиқ ижобий савдо баланси сақланиб қолмоқда, — деди у.
Бундан ташқари, қайта ишлаш саноати ўсишнинг асосий омилларидан биридир.
– Ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши 9,8% ни ташкил этди. Бу жорий йилнинг январь-май ойларидаги кўрсаткичдан 0,8 фоиз пунктга юқори. Ўсиш 17 та ҳудудда қайд этилди. Иқтисодий ўсишнинг фаол сиёсати давом этмоқда, — деди Серик Жуманғарин.
Шу билан бирга, унинг сўзларига кўра, бюджетдан “Байтерек” холдингига устувор тармоқларни молиялаштириш учун ажратилган 1 триллион тенгедан бугунги кунга қадар 398 миллиард тенге ажратилган. Холдинг жами 5,1 триллион тенгелик лойиҳаларни молиялаштирди.
– Бундан ташқари, Миллий иқтисодиёт вазирлиги барча асосий хомашё сегментлари учун 10 та кенгайтирилган тармоқ таҳлилларини тайёрлади.
Улар асосида металлургия, нефть ва газ кимёси, кўмир кимёси ва агросаноат комплекси соҳаларида 231 та истиқболли лойиҳалар пули шакллантирилди. Потенциал стратегик шериклар деб ҳисобланган 200 та етакчи хорижий компаниялар рўйхати тузилди. Жорий йилнинг март ойидан бери амалга оширилган ишлар натижасида 40 та халқаро компания қизиқиш билдирди. Келгуси ойларда ҳар бир сегментда потенциал стратегик шериклар билан аниқ музокаралар бошланади, — деди Серик Жуманғарин.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон иқтисодиёти жорий йилнинг биринчи ярмида 4,1 фоизга ўсди.