Қозоғистоннинг Тинчлик кенгашида иштироки мамлакат ташқи сиёсатига мос келади — Айгул Қуспан
ASTANА. Кazinform — Мажилиснинг Халқаро ишлар, мудофаа ва хавфсизлик қўмитаси раиси Айгул Қуспан Jibek Joly телеканалидаги «Уәде» ("Ваъда") дастурида АҚШ президенти Дональд Трамп ташаббуси билан Қозоғистоннинг Тинчлик кенгашига қўшилиши ҳақида фикрини билдирди.
— Аввало, бу кенгаш бизнинг ташқи сиёсатимиз мантиғига мос келади. Ташқи сиёсатимиз мантиғи тинчликни сақлаш, кўп томонлама ҳамкорлик ва халқаро ишончдир. Қозоғистон масъулиятли, ишончли ва тинчликсевар шерик сифатида қабул қилинади. Шунинг учун мамлакатимизнинг кенгашга қўшилишга таклиф қилиниши жуда ўринлидир, — деди депутат.
Бундан ташқари, Айгул Қуспан Қозоғистоннинг Тинчлик кенгашида иштироки мамлакатга муҳим халқаро масалалар, жумладан, Ғазо можаросини ҳал қилиш масаласи бўйича ўз позициясини самарали ифода этиш имконини беришини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг январь ойида АҚШ президенти Дональд Трамп Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевни Ғазо бўйича ташкил этиладиган Тинчлик кенгашига қўшилишга расман таклиф қилган ва Қозоғистонга муассис давлатлардан бири бўлишни таклиф қилган эди.
Давос раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ президенти Дональд Трамп ташаббуси билан ташкил этилган Тинчлик кенгаши Низомини Давосда имзолади.