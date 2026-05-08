Қозоғистоннинг таълим муассасаларида қанча эркак ўқитувчи ишлайди
ASTANА. Кazinform — Бугунги кунда мамлакат таълим муассасаларида 108 572 нафар эркак ўқитувчи ишлайди.
Қозоғистон Республикаси Таълим вазирлигининг Ахмет Байтурсинули номидаги «Таҳлил» Миллий тадқиқот ва таълимни баҳолаш маркази матбуот хизмати маълумотларига кўра,
- Улардан 78 651 нафари мактабларда,
- 14 220 нафари коллежларда,
- 12 709 нафари қўшимча таълим муассасаларида,
- 2 690 нафари мактабгача таълим муассасаларида,
- 302 нафари махсус таълим муассасаларида ишлайди.
