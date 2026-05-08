    Қозоғистоннинг таълим муассасаларида қанча эркак ўқитувчи ишлайди

    ASTANА. Кazinform — Бугунги кунда мамлакат таълим муассасаларида 108 572 нафар эркак ўқитувчи ишлайди.

    Фото: Таълим-маориф вазирлиги

    Қозоғистон Республикаси Таълим вазирлигининг Ахмет ​​Байтурсинули номидаги «Таҳлил» Миллий тадқиқот ва таълимни баҳолаш маркази матбуот хизмати маълумотларига кўра,

    • Улардан 78 651 нафари мактабларда,
    • 14 220 нафари коллежларда,
    • 12 709 нафари қўшимча таълим муассасаларида,
    • 2 690 нафари мактабгача таълим муассасаларида,
    • 302 нафари махсус таълим муассасаларида ишлайди.

