Қозоғистоннинг музқаймоқ экспорти 2025 йилда импортдан ошиб кетди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда Қозоғистон тарихида биринчи марта музқаймоқ экспорти импортдан ошиб кетди. Йил охирида экспорт 14 167 тоннани, импорт эса 12 194 тоннани ташкил этди. Бу ҳақда ҚР Савдо ва интеграция вазирлиги хабар берди.
Бу кўрсаткич саноатдаги тизимли ўзгаришларни ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг халқаро бозорлардаги мавқеининг мустаҳкамланишини акс эттиради.
“Шин-Лайн” компаниясининг корпоратив ишлар бўйича вице-президенти Омарбек Жулдизнинг сўзларига кўра, эришилган натижа узоқ муддатли модернизация стратегияси билан экспортни кенгайтириш натижасидир.
“2005 йилда Қозоғистон атиги 12 тонна музқаймоқ экспорт қилган ва 12 минг тоннадан ортиқ маҳсулот импорт қилган. Бугунги кунда вазият кескин ўзгарди: етказиб бериш географияси 10 та мамлакатга кенгайди ва экспорт биринчи марта импортдан ошиб кетди. Бу Қозоғистон маҳсулотларининг юқори рақобатбардошлиги ва саноатнинг етуклигидан далолат беради”, - деди у.
Унинг сўзларига кўра, ўсишнинг асосий омиллари замонавий ишлаб чиқариш қувватларини яратишга қаратилган кенг кўламли инвестициялар, илғор технологияларни жорий этиш, шунингдек, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни давлат томонидан тизимли қўллаб-қувватлашдир. Экспорт даромадларининг ўсиши ва ўртача экспорт нархларининг ўсиши нарх рақобатидан сифат ва бренд рақобатига ўтиш жараёнини яққол кўрсатиб турибди.
Қозоғистон музқаймоқ экспортининг асосий улушини таъминлайдиган” Шин-Лайн” халқаро бозордаги мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда, маҳаллий корхоналарнинг барқарор экспорт тенденциясини шакллантириш ва "Қозоғистонда ишлаб чиқарилган" брендини глобал бозорларда илгари суриш салоҳиятини намойиш этмоқда.