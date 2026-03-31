Қозоғистоннинг Мўғулистон, Нигерия ва Конгога қайси сунъий йўлдошларни экспорт қилиши маълум бўлди
TASHKENT. Kazinform – Тошкентда бўлиб ўтган “Space Technology Conference – 2026” тадбирида иштирок этган ҚР Аэрокосмик қўмитаси раисининг ўринбосари Қуандик Шуленбаев Қозоғистоннинг Мўғулистон, Нигерия ва Конгога қайси сунъий йўлдошларни экспорт қилишини маълум қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
“Аэрокосмик қўмитага қарашли “Ғалам” МЧЖ Қозоғистондаги турли саноат тармоқлари эҳтиёжлари учун сунъий йўлдошлар қурмоқда. Шунингдек, улар энг юқори HP форматида тасвирга олиш мумкин бўлган сунъий йўлдошларни ишлаб чиқармоқдалар. Бундан ташқари, сунъий йўлдошларни Мўғулистон, Нигерия ва Конгога экспорт қилиш бўйича келишувлар устида ишлар олиб борилмоқда. Масалан, юқорида тилга олинган мамлакатлар учун SAR деб номланган сунъий йўлдошларни ишлаб чиқармоқдамиз. Бу технология ҳар қандай об-ҳавода ишлайди. Радиолокацион спутниклар булутлар тўсқинлигига қарамасдан, маълумотни 100 фоиз аниқлик билан тақдим этади”, - деди Қуандик Шуленбаев Kazinform мухбирининг саволига жавоб берар экан.
Эслатиб ўтамиз, конференция давомида 2027 йилда космосга учириладиган туркий давлатларнинг қўшма сунъий йўлдоши тақдим этилди.