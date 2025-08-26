Қозоғистоннинг маркази ва жанубида кучли жазирама кутилмоқда
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 2025 йилнинг 26–28 август кунлари рўй берадиган об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
— Қозоғистондаги об-ҳавони Ғарбий антициклони белгилайди, у билан республиканинг аксарият қисмида ёғингарчиликсиз очиқ об-ҳаво кузатилади. Шимоли-ғарбий ҳудудларда шимоли-ғарбий циклоннинг пастлиги билан, 26-28 августда ғарбда, 28 августда мамлакат шимолида қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Республика бўйлаб шамол тезлиги кучайиши, кечаси ва эрталаб шимолий ва шимоли-ғарбий ҳудудларда туман тушиши кутилмоқда, — дея хабар беради синоптиклар.
Ғарбда ҳаво ҳарорати кундузи 23-34 даража илиқ, вилоят жанубида 35-38 даража иссиқдан 20-35 даража иссиқгача, Қозоғистон Республикаси шимоли-ғарбида 30-35 даража иссиқ, шимолда 27-32 даража иссиқ, шимолий вилоятларда ҳаво ҳарорати 27-32 даражадан 30-35 даражагача кўтарилиши, Шимолий Қозоғистон вилоятида 27-32 даража иссиқдан 22-27 даражагача пасайиб, республика марказида 30-35 даража иссиқ, Қозоғистон шарқида 17-27 даража иссиқдан 24-33 даражагача, жанубий вилоятларда 35-40 даражагача иссиқ, жануби-шарқда 30-35 даража, тоғ олди ҳудудларда 20-25 даража иссиқдан 32-37 таражагача, тоғли ҳудудларда 22-27 даража иссиқ бўлади.