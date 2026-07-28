Қозоғистоннинг коммунал соҳасини модернизация қилишга 6 та халқаро молия институти ёрдам беради
ASTANА. Кazinform – Уй-жой-коммунал хизмат кўрсатиш соҳасини молиялаштириш ҳажми 2025 йилдан 2026 йилгача икки баравар ошди. Бу ҳақда Миллий иқтисодиёт вазири ўринбосари Асан Дарбаев Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
Вазир ўринбосарининг сўзларига кўра, бу "Энергетика ва коммунал хизматлар соҳасини модернизация қилиш" миллий лойиҳасида кўзда тутилган янги механизмларнинг самарадорлигини яққол кўрсатади.
– Миллий лойиҳани амалга ошириш учун хусусий ва хорижий капитал жалб қилинди. 2026 йил учун тасдиқланган кредитларнинг умумий миқдори 625 миллиард тенгени ташкил этади. Унда олтита етакчи халқаро молия институти иштирок этмоқда. Ушбу чора-тадбирлар узоқ муддатли ва арзон нархларда молиявий ресурсларни жалб қилиш имконини беради. Натижада коммунал хизматлар нархига тушадиган юк камаяди. 2025 йилда 31 миллиард 700 миллион тенге жалб қилинди, — деди Миллий иқтисодиёт вазири ўринбосари.
Шу билан бирга, уй-жой-коммунал хизматлар учун ягона рақамли платформа бўлган Smart Turmys платформасининг иккита модулини жорий этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Миллий лойиҳа амалга оширилганидан бери иссиқлик таъминоти соҳасига 533 миллиард тенге сармоя киритилди. Ўтган йили 259 километрлик иситиш тармоқлари таъмирланди, бу йил эса яна 336 километрни таъмирлаш режалаштирилган. Натижада, ўртача аşıнма даражаси 52-48 фоизгача, авария даражаси 7,2 фоизгача ва иситиш харажатлари 1,6 фоизга камаяди.
– Шундай қилиб, жуда юқори эскириш даражасига эга табиий монополия субъектлари сони тўртта корхонага камаяди. Масалан, Павлодар ва Темиртау шаҳарларида асосий иситиш тармоқларини реконструкция қилиш лойиҳалари тўлиқ амалга оширилди ва бу йўналишдаги ишлар Орал шаҳрида ҳам давом этмоқда, – деди Асан Дарбаев.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг муҳандислик инфратузилмаси тубдан модернизация қилиниши ҳақида хабар берган эдик.