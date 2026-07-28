13 трлн тенге ажратилди: Қозоғистоннинг муҳандислик инфратузилмаси тубдан модернизация қилинади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарининг топшириғига биноан Ҳукумат энергетика ва коммунал хизматлар соҳаларини модернизация қилиш бўйича миллий лойиҳани амалга оширмоқда. Мамлакатда барча асосий инфратузилмани кенг кўламда қуриш аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш ва янада барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга қаратилган.
Ҳукумат маълумотларига кўра, 2025-2029 йилларда ушбу мақсадда жами 13 трлн тенге инвестицияларни жалб қилиш режалаштирилган.
Миллий иқтисодиёт вазири ўринбосари Асан Дарбаевнинг сўзларига кўра, 2024 йил охирида қабул қилинган миллий лойиҳанинг мақсади муҳандислик инфратузилмасининг эскиришини босқичма-босқич камайтириш, энергия таъминоти тизимининг ишончлилигини ошириш ва аҳолига кўрсатиладиган коммунал хизматлар сифатини яхшилашдир.
2025 йилда лойиҳани амалга ошириш учун институционал асос тўлиқ шакллантирилди. Ушбу йўналишда бюджет, қурилиш ва ҳудудий ривожланиш соҳаларида зарур ўзгаришлар амалга оширилди. Лойиҳани амалга ошириш учун электрон платформа ишга туширилди.
– Миллий лойиҳани амалга оширишда 247 та табиий монополия субъектлари ташкилоти иштирок этмоқда. 2029 йилга бориб, юқори хавфли инқироз зонасидан 70 та коммунал хизмат кўрсатувчи корхонани олиб чиқиш режалаштирилган. Барқарор инфратузилмага эга корхоналарнинг улуши тахминан 2/3 ни ташкил қилиши керак, – деди А. Дарбаев бугунги Ҳукумат йиғилишида.
2025-2029-йиллар учун умумий инвестиция ҳажми 13 трлн тенгени ташкил этади. Шундан 6 трлн 800 млрд тенге коммунал хизмат кўрсатиш соҳасига, 6 трлн 200 млрд тенге эса энергетика соҳасига йўналтирилиши режалаштирилган.
– Ушбу маблағлар ҳисобидан 84 минг километрлик муҳандислик тармоқлари таъмирланади ва модернизация қилинади. Умумий қуввати 7309 мегаватт бўлган энергия манбалари ишга туширилади. Шунингдек, 27 та энергия ишлаб чиқариш объекти қурилади ва модернизация қилинади. Натижада, тармоқ инфратузилмасининг эскириш даражаси бутун мамлакат бўйлаб ўртача 40% гача камайиши кутилмоқда. Миллий иқтисодиёт вазири ўринбосари сўзларига кўра, объектлардаги авариялар даражаси 25 фоизга камаяди.
https://oz.inform.kz/news/kozogiston-energetika-obektlari-kish-mavsumiga-tayyormi-b2f470b3Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги энергетика объектлари қиш мавсумига тайёрлиги ҳақида хабар берган эдик.