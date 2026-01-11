Қозоғистоннинг қишки дам олишга арзийдиган 13 та чанғи курорти
ASTANA. Kazinform — Қиш мавсуми бошланиши билан Қозоғистоннинг ҳар бир ҳудудидаги чанғи курортлари сайёҳлар учун ўз эшикларини очди. Бугунги кунда мамлакатда чанғи, сноуборд ва бошқа қишки фаол дам олиш турлари учун 13 та йўналиш фаолият юритмоқда. Бу ҳақда Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.
Алмати шаҳри атрофи
Shymbulak - мамлакатдаги энг машҳур чанғи курортларидан бири. Бу ерда 20 километрлик турли даражадаги трассалар, канат йўллари ва ижарага олиш пунктлари мавжуд. 2023 йилда дунёдаги энг баланд тунги чанғи йўли сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилган.
Қўшимча имкониятлар: зиплайн, отда сайр қилиш, парапланда учиш, муз устида конькида учиш.
Pioneer оилавий тоғ курорти — миллий боғ ҳудудида, 2000 метрдан юқори баландликда жойлашган. Трассалар умумий узунлиги — 3 000 метр. Бу ҳам бошланғичларга, ҳам тажрибали спортчиларга мос келади. Курорт йил давомида фаолият юритади. Бу ерда табиий маршрутлар, оилавий дастурлар ва жиҳозларни ижарага олиш хизматлари мавжуд.
Алмати вилояти
Oi-Qaragai - тўрт фасллик оилавий тоғ курорти. Умумий узунлиги 28 км бўлган 15 та трасса мавжуд. Ҳудудда ресторанлар, меҳмонхоналар ва кўнгилочар жойлар мавжуд.
Қўшимча: арқон парки, от спорти маркази, камондан отиш, пейнтбол, экскурсиялар.
"Ақ Булақ" - баланд тоғли ҳудудда жойлашган бўлиб, турли даражадаги жисмоний тайёргарлик учун йўллар ва фрирайд йўналишларини таклиф этади. Трассаларнинг узунлиги 2500 метрга етади.
Қўшимча: соғломлаштириш дастурлари, квадроцикллар.
Ақмола вилояти
Orman Ski Resort (Щучье-Бурабай курорт ҳудуди) - умумий узунлиги 800 метргача бўлган турли хил қийин трассалар, кўтаргичлар, тунги ёритиш, ижарага олиш пункти ва ўқитувчилар мактабига эга мажмуа.
Фаол дам олиш: чанғи спорти, сноуборд, тюбинг, қор мотоцикллари, чанада учиш, қарағай ўрмонида сайр қилиш.
Elikti Park - Зеренди туманида, Кўкшетау шаҳридан 25 км узоқликда жойлашган. 4 км узунликдаги трассалар, бугель ва кресло кўтаргичлари, жиҳозлар ижараси мавжуд.
Фаолият турлари: чанғи, сноуборд, тюбинг, конькида учиш, тоза ҳавода сайр қилиш.
"Нуртау" базаси (Щучье-Бурабай курорт ҳудуди). 800 метр узунликдаги трасса, канат йўли ва тюбингда учиш учун тепалик мавжуд.
Шарқий Қозоғистон вилояти
Ҳудудда 4 та чанғи курорти мавжуд.
"Олтой Альплари" - Ўскемен шаҳридан 24 км узоқликда жойлашган курорт. Бу ерда 12 та қиялик мавжуд бўлиб, уларнинг узунлиги 4500 метрга этади. Мавсум ноябрдан апрелгача давом этади.
Қўшимча: инструктор хизматлари, жиҳозлар ижараси, панта билан даволаш, ҳаммом, балиқ овлаш, отда сайр қилиш, арқон парки.
"Нуртау" - вилоят марказидан 35 километр узоқликда жойлашган. Меҳмонлар учун иккита асосий ва битта қиялик мавжуд. Шунингдек, фрирайд ва скамейкалар мавжуд. Трассаларнинг узунлиги тахминан 2000 метрни ташкил қилади. Ҳудудда коттеж шаҳарчалари ва болалар маркази мавжуд.
Қўшимча: тюбинг, ҳаммоми, олов ёқиш майдони, қорда юрадиган автомобиллар билан экскурсиялар.
Риддер шаҳри атрофи
Stardust Camp — Юқори-Хайрузовка қишлоғида жойлашган. Узунлиги 1 000 метрлик бугель лифти, тюбинг, меҳмонхона ва глэмпингда тура олиш имконияти мавжуд.
«Эдельвейс» — турли даражадаги трассалар, шу жумладан слалом учун сертификатланган йўналишлар ҳам бор. Умумий узунлиги — тахминан 1 300 метр.
Қўшимча: тоғга чиқиш, конкида учиш.
Туркистон вилояти
Тўрт мавсумли "Алатау" курорти — Тўлеби тумани Нисанбек қишлоғида жойлашган. Қишда чанғи, сноуборд, тюбинг ва қор мотоцикллари мавжуд. Трассаларнинг умумий узунлиги — 1800 метр.
Қўшимча: қорда сайр қилиш, отда сайр қилиш, оилавий дастурлар.
Павлодар вилояти
"Мирзашоқи" чанғи базаси — Қаражар қишлоғи яқинида жойлашган. 960 метр чанғи трассалари ва канат йўли мавжуд. Базада тунаш таъминланмайди.
Қўшимча: тюбинг, тоза ҳавода сайр қилиш, қор мотоцикллари, қишки пикниклар ва экскурсиялар.
Туризм ва спорт вазирлиги қишки туризм соҳасидаги миллий стандартлар рўйхатини маҳаллий ижро этувчи органларга юборди. Бундан ташқари, қиш мавсумида ваколатли давлат органлари билан биргаликда профилактика чоралари амалга оширилади ва дала мониторинги текширувлари режалаштирилган.
Текширув давомида чанғи йўллари ва кўтаргичларининг ҳолати, хавфсизлик ва санитария талабларига риоя қилиниши, шунингдек, сайёҳлик инфратузилмасининг миллий стандартларга мувофиқлиги баҳоланади, бу эса дам олувчиларнинг хавфсизлиги ва қулайлигини таъминлайди.