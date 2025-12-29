Қозоғистоннинг қайси ҳудудларида янги сайёҳлик ташриф буюрувчилар марказлари очилади
ASTANA. Kazinform — ҚР Бош вазири Олжас Бектенов Сенат депутатларининг саволига жавобан мамлакатнинг қайси ҳудудларида сайёҳлик ташриф буюрувчилар марказлари қурилиши ҳақида маълумот берди.
“Бугунги кунда 15 та вилоятда 29 та ташриф буюрувчилар маркази фаолият юритмоқда. 2026 йилда Абай ва Манғистау вилоятларида яна иккита ташриф буюрувчилар марказини қуриш режалаштирилган. Жамбил вилоятининг Жуали туманидаги «Көксай» дам олиш маркази ҳудудида «Тары» ташриф буюрувчилар марказини қуриш ишлари олиб борилмоқда (лойиҳа қиймати — 150 миллион тенге), шунингдек, Павлодар вилоятининг Баянаул қишлоғида ташриф буюрувчилар марказини қуриш ишлари ҳам олиб борилмоқда (лойиҳа қиймати — 950,4 миллион тенге, тайёрлик даражаси тахминан 70%)”, — деди Ҳукумат раҳбари.
Шунингдек, Қостанай, Ғарбий Қозоғистон ва Шимолий Қозоғистон вилоятларида ташриф буюрувчилар марказларини қуриш масаласи кўриб чиқилаётганини таъкидлади.
“Ташриф буюрувчилар марказлари транспорт логистикаси (шу жумладан, жамоат транспорти йўналишлари ва трансферлар), маданий ва оммавий тадбирлар, шунингдек, меҳмонхоналар ва ётоқхоналардан тортиб, квартираларни ижарага олишгача бўлган турар жойлар бўйича бепул маслаҳатлар беради”, — деди Олжас Бектенов.