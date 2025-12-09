Қозоғистоннинг қайси ҳудудларида исм ва фамилиялар энг кўп ўзгартиради
ASTANA. Kazinform - Уч ой ичида 14 мингдан ортиқ қозоғистонликлар фамилияси, исми ёки отасининг исмини ўзгартириш учун ариза берган, деб хабар беради Kazinform.
Энг кўп аризалар — 2981 та Алматида берилган. Астана 2459 та ариза билан иккинчи ўринда.
Ҳудудлар орасида Қарағанди вилояти 849 та ариза билан етакчилик қилмоқда. Фуқаролар учун ҳукумат маълумотларига кўра, Ақтўбе вилояти 741 та, Шарқий Қозоғистон вилояти эса 673 та ариза билан кейинги ўринда туради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ "Қозоғистон" исмли Қарағандилик ҳақида хабар берган эдик.
Бир ярим йилдан кўпроқ вақт ичида мамлакатда ушбу исмга эга фуқаролар сони тўрттага кўпайди. Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, 2025 йил октябрь ҳолатига кўра, мамлакатда ушбу исмга эга 28 киши яшайди.