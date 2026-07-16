Қозоғистоннинг қайси ҳудудида иш ҳақи энг юқори
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Миллий статистика бюроси мамлакатдаги иш ҳақи даражаси бўйича энг сўнгги маълумотларни эълон қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
МСБ маълумотларига кўра, ўртача ойлик иш ҳақи бўйича қуйидаги ҳудудлар етакчилик қилмоқда:
- Улитау вилояти — 637 324 тенге;
- Атирау вилояти — 610 111 тенге;
- Манғистау вилояти — 608 415 тенге;
- Астана шаҳри — 559 894 тенге;
- Алмати шаҳри — 551 597 тенге.
Шу билан бирга, ҳудудлар орасида энг кўп ходимлар Алмати шаҳрида қайд этилган бўлиб, уларнинг сони 941,5 минг нафарни ташкил этди.
Ўртача иш ҳақи энг паст бўлган ҳудудлар қуйидагилар:
Шимолий Қозоғистон вилояти — 308 334 тенге;
- Жамбил вилояти — 319 820 тенге;
- Туркистон вилояти — 324 972 тенге;
- Чимкент шаҳри — 328 608 тенге.
Ўтган йилнинг биринчи чорагига нисбатан реал иш ҳақининг энг юқори ўсиши Абай вилоятида — 104,7 фоиз ва Алмати шаҳрида — 104,9 фоизни ташкил этди.
Қайси соҳаларда иш ҳақи энг юқори
Бюро маълумотларига кўра, иқтисодиёт тармоқлари орасида энг юқори ўртача ойлик даромад молия ва суғурта фаолияти соҳасида қайд этилган бўлиб, у 941 411 тенгени ташкил этди.
Шунингдек, қуйидаги соҳаларда ҳам юқори кўрсаткичлар кузатилди:
- тоғ-кон саноати — 1 020 632 тенге;
- ахборот ва алоқа — 779 288 тенге;
- саноат соҳаси умумий ҳисобда — 620 775 тенге;
- транспорт ва омбор хўжалиги — 599 489 тенге.
- Қайта ишлаш саноатида ўртача ойлик иш ҳақи 508 854 тенгени ташкил қилди.
Энг кўп ходимлар таълим соҳасида фаолият юритмоқда — 1,17 миллион нафар. Ушбу тармоқда ўртача ойлик иш ҳақи 315 100 тенгени ташкил этган.
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида 512,8 минг нафар киши меҳнат қилмоқда. Уларнинг ўртача ойлик иш ҳақи 334 768 тенгени ташкил этди. Давлат бошқаруви ва мудофаа соҳасида эса 436 минг нафар ходим банд бўлиб, уларнинг ўртача ойлик иш ҳақи 403 447 тенгега тенг.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, мамлакатда рўйхат бўйича ходимлар сони 5,2 миллион нафарни, амалда меҳнат қилаётганлар сони эса қарийб 5 миллион нафарни ташкил этган. Жорий йилнинг биринчи чорагида умумий иш ҳақи жамғармаси 6,66 триллион тенгега етди.
Ходимларнинг ўртача ойлик иш ҳақи 445 068 тенгени ташкил қилди. Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан номинал иш ҳақи 11,5 фоизга ошган бўлса-да, реал иш ҳақи индекси 99,8 фоизни ташкил этди.