Қозоғистоннинг қайси ҳудудида эркаклар кўпроқ — расмий статистика эълон қилинди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда 10 044 673 эркак фуқаро бор. Уларнинг барчаси эртага Ватан ҳимоячилари куни билан табриклар олади, деб хабар беради Миллий статистика бюроси матбуот хизмати.
Байрам арафасида эркакларнинг ёш таркиби ва ҳудудлар бўйича тақсимланиши маълум бўлди. Меҳнатга лаёқатли ёшдаги эркаклар (16–60 ёш) умумий аҳолининг 56,5% ни ташкил қилади. Болалар (0–15 ёш) — 30,2% ва 61 ёшдан ошган фуқаролар — 13,3%.
Ҳудудлар бўйича эркаклар энг кўп жойлашган ҳудудлар Алмати шаҳри ва Туркистон вилояти — ҳар бирида тахминан 1,1 миллион эркак. Ундан кейин Алмати вилояти (806,5 минг) ва Астана шаҳри (785,4 минг).
Эркак фуқароларнинг ўртача ёши 31,1 ёшни, умр кўриш давомийлиги эса 72,19 ёшни ташкил этади.
Меҳнат бозоридаги улуши
2025 йил маълумотларига кўра, банд аҳоли орасида эркаклар улуши 51,6% ёки 4,8 миллион кишини ташкил этади.
- Ёлланма ишчилар орасида — 50,6%
Ўзини ўзи банд қилганлар орасида — 55,1%
Якка тартибдаги тадбиркорлар орасида — 54,7%
Секторлар бўйича эркаклар кўпинча саноатда (16,5%), улгуржи ва чакана савдода (14%), қишлоқ хўжалигида (12,4%), шунингдек, транспорт ва омборхонада (11,1%) ишлайди.
Энг фаол меҳнат ёшидаги гуруҳ 35–44 ёшдаги эркаклар бўлиб, бу тоифада 1,4 миллион киши бор.
Оммабоп исмлар
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилнинг дастлабки беш ойида Қозоғистонда ўғил болаларга энг кўп берилган исм Алан (817 та ҳолат) бўлган. Кейин Айсултан, Алихан, Муҳаммад ва Рамазон исмлари энг кўп рўйхатга олинган.