Қозоғистоннинг қайси ҳудуди иш ҳақи ўсиши бўйича етакчилик қилмоқда
ASTANА. Кazinform — Мамлакатда 2025 йилнинг иккинчи чорагида ўртача иш ҳақи (иш ҳақининг ўртача даражаси) 316 152 тенгени ташкил қилди.
Номинал ўртача иш ҳақи кичик корхоналарни ҳисобга олмаганда 448 620 тенгени ташкил этди. Номинал иш ҳақи индекси ўтган йилнинг мос чорагига нисбатан 111,3% га ошди.
— 2024 йилнинг мос чорагига нисбатан энг юқори ўртача ойлик иш ҳақининг ўсиши қуйидаги тармоқларда қайд этилди: ахборот ва алоқа — 24%, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги — 23,7%, электр энергияси, газ, буғ, иссиқ сув ва кондицияланган ҳаво таъминоти — 16,9%, улгуржи ва чакана савдо; автотранспорт ва мотоциклларни таъмирлаш — 16,1%. Соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларида ўртача ойлик иш ҳақи 7,8% га ошди, — дея хабар беради Миллий статистика бюроси.
Ҳудудлар кесимида 2025 йилнинг иккинчи чорагида ўртача ойлик номинал иш ҳақининг энг юқори ўсиши Жетису вилоятида — 18,4%, Астана шаҳрида — 15,4%, Алмати шаҳрида — 15,3%, Алмати вилоятида — 14,6% ва Қарағанди вилоятида — 14% ни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 2026 йил январдан энг кам иш ҳақи оширилади.