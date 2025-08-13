OZ
    Қозоғистоннинг қайси ҳудуди иш ҳақи ўсиши бўйича етакчилик қилмоқда

    ASTANА. Кazinform — Мамлакатда 2025 йилнинг иккинчи чорагида ўртача иш ҳақи (иш ҳақининг ўртача даражаси) 316 152 тенгени ташкил қилди.

    иш ҳақи
    Фото: Kazinform

    Номинал ўртача иш ҳақи кичик корхоналарни ҳисобга олмаганда 448 620 тенгени ташкил этди. Номинал иш ҳақи индекси ўтган йилнинг мос чорагига нисбатан 111,3% га ошди.

    — 2024 йилнинг мос чорагига нисбатан энг юқори ўртача ойлик иш ҳақининг ўсиши қуйидаги тармоқларда қайд этилди: ахборот ва алоқа — 24%, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги — 23,7%, электр энергияси, газ, буғ, иссиқ сув ва кондицияланган ҳаво таъминоти — 16,9%, улгуржи ва чакана савдо; автотранспорт ва мотоциклларни таъмирлаш — 16,1%. Соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларида ўртача ойлик иш ҳақи 7,8% га ошди, — дея хабар беради Миллий статистика бюроси.

    Ҳудудлар кесимида 2025 йилнинг иккинчи чорагида ўртача ойлик номинал иш ҳақининг энг юқори ўсиши Жетису вилоятида — 18,4%, Астана шаҳрида — 15,4%, Алмати шаҳрида — 15,3%, Алмати вилоятида — 14,6% ва Қарағанди вилоятида — 14% ни ташкил этди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 2026 йил январдан энг кам иш ҳақи оширилади.

