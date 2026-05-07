Қозоғистоннинг ҳаво мудофааси: самолёт ва вертолётларнинг салоҳияти
ASTANА. Кazinform – Ҳаво мудофааси кучлари мамлакат хавфсизлиги ва тинчлигини таъминлашда алоҳида рол ўйнайди. Бугунги кунда Қозоғистон ҳарбий авиацияси турли хил самолётларни ўз ичига олади. Биз уларнинг баъзилари ҳақида ҚР Мудофаа вазирлигидан билиб олдик.
Ҳаво мудофааси кучларидаги вертолётлар
Ми-17 — дунёдаги энг кенг тарқалган вертолётлардан бири. Ахир, у кўп мақсадли, кўп қиррали ва энг юқори баландликдаги парвозлар учун кенг техник хусусиятларга эга.
Ушбу техника Қуруқликдаги кучлар бўлинмаларининг ҳаракатчанлигини ошириш, қурол-яроғ ва шахсий таркибни етказиб бериш, белгиланган нишонларни йўқ қилиш учун мўлжалланган. Шунингдек, у тоғли ҳудудларда ва юқори ҳароратларда жанговар вазифаларни бажариши мумкин.
Ми-35М — бу Қуролли кучларга жанг майдонида ҳаво ёрдамини кўрсатиш учун мўлжалланган вертолёт.
У душман зирҳли техникаси ва ишчи кучини йўқ қилиш учун мўлжалланган.
Ҳаво мудофааси кучлари қўниш операцияларини бажариш ва ўт очишни қўллаб-қувватлаш учун Ми-8 ва Ми-171 вертолётларидан фойдаланади.
Бундан ташқари, ушбу вертолётлар ўқ отиш нуқталарини йўқ қилиш, ўқ-дорилар, қурол-яроғлар, юклар, маҳсулотлар ва дори-дармонларни ташиш учун мўлжалланган. Уларнинг вазифалари, шунингдек, душманни йўқ қилиш ва ярадорларни жанг майдонидан эвакуация қилишни ўз ичига олади. Ушбу техникадан кўп қиррали фойдаланиш ҳарбий операциялар самарадорлигини оширишга қаратилган.
ЕО-145 ва Н-145 ФВВ вертолётлари фавқулодда зоналардан жабрланганларни эвакуация қилиш учун мўлжалланган. Бундан ташқари, уларнинг вазифалари табиий офатларнинг оқибатларини бартараф этиш, гуманитар юкларни ташиш, қидирув-қутқарув операцияларини ўтказиш ва ёнғинларни ўчиришни ўз ичига олади. Фавқулодда авиация республикада ҳам, хорижда ҳам энг масъулиятли вазифаларни бир неча бор бажарган.
Ҳаво мудофааси кучларининг самолётлари
C-295 самолёти 9 тоннагача юк ёки 70 та тўлиқ қуролланган ҳарбий хизматчини ташишга, шунингдек, 5000 километргача масофани босиб ўтишга қодир.
У замонавий навигация тизими ва двигателни бошқариш тизими билан жиҳозланган.
L-410 — енгил, кўп мақсадли, икки двигателли, йўловчи ва юк ташувчи самолёти.
Унинг ўзига хос хусусияти шундаки, у қўнишда тежаб қолмайди. Ёзда — майсазорда, қишда — қор билан қопланган майдонларда ва қисқа учиш-қўниш йўлаклари бўлган аэродромларда. У 1500 километргача масофага 19 йўловчи ёки 1800 килограмм юкни ташиши мумкин.
L-39 — бу ҳаво кучлари курсантларини ҳар қандай об-ҳаво шароитида учишга ўргатиш учун мўлжалланган икки ўриндиқли жанговар ўқув самолёти.
У ҳавода, қуруқликда ва денгизда кўникмаларни ўргатиш учун ишлатилади. Шунингдек, у тунги парвозларни машқ қилиш ва ҳаво нишонларини разведка қилиш, шунингдек, ердаги нишонларга зарба бериш учун ишлатилади.
Ту-154 самолёти Мудофаа вазирлиги раҳбариятининг ҳаво-ҳаво қўмондонлик пункти ҳисобланади.
Бу ишончли ва кўп функцияли самолёт. У ички ва халқаро ташиш учун мўлжалланган. Самолёт 150-180 ҳарбий хизматчини 3000 километрдан 5000 километргача масофага ташишга қодир. Шунингдек, уни юк ташиш учун ҳам мослаштириш мумкин.
А-400М — турли вазифаларни бажариш учун мўлжалланган кўп мақсадли самолёт.
Бу замонавий тўрт двигателли, энг сўнгги авлод самолёти. У 2024 йил охирида мамлакат ҳаво мудофааси кучлари билан хизматга киришади. Ушбу самолёт ҳарбий транспорт, тиббий эвакуация ва гуманитар миссиялар учун ишлатилади.
Су-30СМ қирувчи самолётлари ҳар куни мамлакатнинг барча бурчакларида жанговар навбатчиликда.
Кўп мақсадли, оғир юк кўтарувчи самолёт ҳар қандай об-ҳаво шароитида кечаю кундуз жанговар вазифаларни бажара олади. У ҳам ҳаво нишонларини, ҳам ердаги нишонларни йўқ қилишга қодир. Самолёт кенг турдаги қуроллар ва замонавий борт радиоэлектрон ускуналар мажмуаси билан жиҳозланган. Аниқроғи, у бошқариладиган ракета қуроллари ва авиация қуроллари билан жиҳозланган. Бундан ташқари, Су-30СМ оғирлиги 1,5 кг гача бўлган бомбалар, тўп қуроллари ва замонавий навигация тизими билан жиҳозланган.
Су-25 ҳарбий ҳужум самолёти ҳисобланади. Ушбу ускунанинг хусусиятлари туфайли у "учувчи танк" лақабини олди. Ахир, у ҳар қандай об-ҳавода жанговар вазифаларни бажаради.
Ундан нишон аниқ кўриниб турганда жанг майдонида фойдаланиш мумкин. Ёки у маълум координаталарга эга объектларни йўқ қилиши мумкин. Су-25 қуруқликдаги кучларни ҳаводан қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган.