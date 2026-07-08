Қозоғистоннинг энг асосий 5 та савдо ҳамкори
ASTANА. Кazinform – 2026 йилнинг январь-апрель ойлари натижаларига кўра, Қозоғистоннинг ташқи савдо айланмаси 44,9 миллиард долларга етди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан номинал равишда 7,9% га ошган.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, экспорт ҳажми 24 миллиард долларни, импорт ҳажми эса 20,9 миллиард долларни ташкил этди.
Қозоғистонга энг йирик товарлар етказиб берувчи давлатлар қаторига Россия (6,6 миллиард доллар), Хитой (6 миллиард доллар), Германия (1 миллиард доллар), АҚШ (0,9 миллиард доллар) ва Жанубий Корея (0,5 миллиард доллар) киради.
Қозоғистон экспортининг асосий йўналишлари Хитой (4,9 миллиард доллар), Италия (4 миллиард доллар), Россия (2 миллиард доллар), Туркия (1,7 миллиард доллар) ва Ўзбекистон (1,4 миллиард доллар) бўлган.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон ва Туркманистон ўзаро савдо айланмасини 1 миллиард долларга етказиш ниятида.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 2,2 миллиард доллардан ошди.