Қозоғистоннинг дон ва ун экспорти 12 миллион тоннадан ошди
ASTANA. Kazinform - "Қозоғистон темир йўли" миллий компанияси маълумотларига кўра, 2025 йил сентябридан 2026 йил май ойигача бўлган даврда дон ва ун экспорти дон эквивалентида 12,2 миллион тоннага етди.
ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати маълумотларига кўра, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 13% кўп, ўшанда хорижга 10,7 миллион тонна жўнатилган эди.
Ўсишнинг асосий омиллари Марказий Осиё минтақасидаги анъанавий импорт қилувчи мамлакатлар ва Афғонистон бўлди.
Хусусан, Ўзбекистонга экспорт 38% га ўсиб, 3,6 миллион тоннадан 5 миллион тоннага етди, Қирғизистонга - 1,5 баравар, 312 минг тоннадан 474 минг тоннагача, Афғонистонга - 58% га, 1,3 миллион тоннадан 2 миллион тоннагача етди. Туркманистон 197 минг тонна импорт қилди, бу ўтган йилги кўрсаткичдан (137 минг тонна) 44% га юқори.
“Юк ташиш бўйича ижобий статистика Қозоғистон қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига юқори талаб ва жанубий логистика йўлакларининг барқарор ишлашини, шунингдек, экспорт логистикасини ривожлантириш ва хорижий шериклар билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларнинг самарадорлигини тасдиқлайди”, - дейилади хабарда.