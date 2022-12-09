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    10:51, 09 Декабр 2022 | GMT +6

    Қозоғистоннинг Болгария, Литва ва Албаниядаги элчилари тайинланди

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    ASTANA. Kazinform – ҚР Президентининг Фармонига биноан, Қозоғистоннинг Болгария, Литва ва Албаниядаги янги элчилари тайинланди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Давлат раҳбарининг фармони билан:

    Темирбаев Виктор Валерьевич Қозоғистон Республикасининг Болгария Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикасининг Литва Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимидан озод этилди;

    Оразаев Тимур Бейбиталиевич Қозоғистон Республикасининг Литва Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди;

    Сапиев Еркебулан Оналбекович Қозоғистон Республикасининг Туркия Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси ҳамда Қозоғистон Республикасининг Албания Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди.


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