11:27, 17 Октябр 2022 | GMT +6
Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси ATP рейтингида кучли 40 нафар спортчи қаторига кирди
ASTANA. Kazinform – Профессионал теннисчилар ассоциацияси (ATP) спортчилар рейтингини тақдим этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Кучли учлик ўзгаришсиз қолди. Испаниялик теннисчи Карлос Алькарас биринчи, унинг ҳамюрти Рафаэль Надаль иккинчи, норвегиялик Каспер Рууд кучли учликдан жой олди.
Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Александр Бублик беш поғона юқорилаб, 38-ўринни эгаллади. Тимофей Скатов олти поғона пастлаб, рўйхатда 158-ўринни эгаллади.
Жуфтликлар баҳсида америкалик Раджиев Рам пешқадамлик қилмоқда, британиялик Джо Сэлсбери ва голландиялик теннисчи Уэсли Кулхоф иккинчи ўринда.
Қозоғистонлик Андрей Голубев 52-ўриндан 54-ўринга тушиб кетган бўлса, Александр Недовесов бир поғона юқорилаб, 61-ўринни эгаллади.
Фото: ktf.kz