Қозоғистоннинг биринчи АЭСнинг номи ноябрь ойи охирига қадар эълон қилинади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи атом электр станциясининг номи шу ой охирига қадар эълон қилинади. Бу ҳақда Атом энергияси агентлиги раиси ўринбосари Гумар Сергазин Сенат брифингида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Сергазин танловга аризалар 25 сентябрдан 10 октябргача қабул қилинганини эслади. 2025 йил 25 сентабрь куни соат 12:00 да eGov Mobile иловаси орқали очилган танловда 27 мингдан ортиқ киши иштирок этди.
"Танлов қўмитаси йиғилишида қарор қабул қилинади, аниқланади ва батафсил хабар берилади. Яқин келажакда, ҳа. Менимча, бу ой охирига қадар маълум бўлади", - деди Агентлик раҳбари ўринбосари.
Аввалроқ Агентлик раҳбари Алмасадам Сатқалиев қозоғистонликлар “Tanlov komissiyasi qaror qabul qiladi, aniqlaydi va batafsil xabar beradi. Tez orada, ha. Menimcha, bu oyning oxirigacha allaqachon ma’lum bo‘ladi,” — dedi Agentlikning o‘rinbosari.
учун таклиф қилаётган номларни маълум қилган эди.