Қозоғистоннинг бешта шаҳрида ноқулай об-ҳаво шароити кутилмоқда
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 13 февраль куни Қозоғистон пойтахти ва тўртта шаҳрида ноқулай об-ҳаво шароити кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform "Қазгидромет" РДКга таяниб.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, 13 февраль куни Ақтўбе, Ўскемен, Семей, Риддер ва Астана шаҳарларида ноқулай метеорологик шароитлар прогноз қилинмоқда.
Ноқулай метеорологик шароитлар атмосфера ҳавосининг ер қатламида зарарли моддалар (ифлослантирувчи моддалар) тўпланишига ҳисса қўшадиган қисқа муддатли метеорологик омиллар (енгил шамол, туман)нинг комбинациясидир.
Агар ноқулай метеорологик шароитлар юзага келса, аҳоли пунктларида ҳаво сифати ёмонлашиши мумкин, бу эса инсон саломатлигига таъсир қилади.
Ифлосланиш даражасини белгиловчи энг муҳим омиллардан бири бу об-ҳаво шароитларининг прогнози (шамол, ёғингарчилик, намлик ва ҳаво ҳарорати).
Ноқулай об-ҳаво шароитида қуйидагилар тавсия этилади:
· Айниқса, магистрал йўллар ёки бошқа ифлосланиш манбалари яқинида очиқ ҳавода ўтказиладиган вақтни қисқартириш. Болалар ва ҳомиладор аёллар узоқ юришдан сақланишлари керак;
· Сурункали ўпка, юрак-қон томир ёки аллергия касалликлари бўлган одамлар очиқ ҳавода бўлганда керакли дори-дармонларни олиб юришлари керак;
· Жисмоний фаолликни очиқ ҳавода чеклаш. Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари ёпиқ жойларда ўтказилиши керак.