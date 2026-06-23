Қозоғистоннинг Бельгиядаги элчихонасида ўтов ўрнатилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Бельгияга расмий ташрифи арафасида Брюсселдаги Қозоғистон дипломатик миссияси ҳудудида анъанавий ўтов ўрнатилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Европа Иттифоқидаги мухбири.
Қозоғистоннинг Бельгиядаги элчихонаси Европадаги ҳудуди энг катта дипломатик ваколатхоналардан бири ҳисобланади. Брюсселнинг сокин Уккль туманида жойлашган элчихона ўзининг тарихий биноси ва чиройли ҳудуди билан маҳаллий аҳоли эътиборини тортади.
Ҳозирда элчихона ҳудудидаги майсазорда миллий нақшлар билан безатилган қозоқ ўтови қад ростлаган. Дипломатлар ундан ишчи учрашувларни ўтказиш учун фойдаланмоқда.
Европа сиёсати марказида, айнан шу “шаңырақ” остида Қозоғистоннинг Европа Иттифоқидаги элчиси Роман Василенко ва Европа Иттифоқининг Қозоғистондаги ваколатхонаси раҳбари Алешка Симкич икки томонлама ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва истиқболига бағишланган қўшма подкаст ёзиб олдилар.
“Брюсселда ўз ўтовимиз борлигидан жуда мамнунман. Бу биз учун алоҳида жой, бу ерда ўзимизни худди уйдагидек ҳис қиламиз”, — деди Роман Василенко.
Ўз навбатида, европалик дипломат ўтов Астана ва Брюссель ўртасидаги муносабатлар янги ва ўзаро ишончга асосланган босқичга кўтарилганининг ёрқин рамзига айланганини таъкидлади. Алешка Симкичнинг фикрича, бугунги кунда томонлар ўртасидаги ҳамкорлик анъанавий доирадан анча кенгайган.
“Менимча, муносабатларимизни шунчаки стратегик шериклик эмас, балки стратегик дўстлик деб аташ мумкин”, — деди Алешка Симкич.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбарининг Брюсселга расмий ташрифининг икки кунлик дастури жуда мазмунли бўлиши кутилмоқда. Дастур доирасида Президент Европа кенгаши раиси Антониу Кошта ҳамда Европа Комиссияси раиси Урсула фон дер Ляйен билан музокаралар ўтказади. Шунингдек, Европа бизнес ҳамжамияти раҳбарлари иштирокида кенг кўламли давра суҳбати режалаштирилган.
Мутахассислар фикрича, Брюсселдаги қозоқ ўтови бу кунларда нафақат маданий дипломатиянинг, балки Қозоғистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги замонавий муносабатларнинг ҳам рамзига айланган. Уларнинг таъкидлашича, шарқона меҳмондўстлик ва прагматик миллий манфаатлар Европада муҳим қарорлар қабул қилинадиган марказ билан табиий равишда уйғунлашмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Европа кенгаши раиси Антониу Кошта билан норасмий учрашув ўтказгани ҳақида хабар берилган эди.