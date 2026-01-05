Қозоғистоннинг барча қишлоқларида даромадли кооперативлар ташкил этиш учун асослар мавжуд — депутат
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги сектори стратегик муҳим соҳалардан биридир. Давлат сўнгги йилларда ушбу соҳани ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Парламент Мажилиси депутати Айдарбек Қожаназаров маълум қилди.
— Президент бугунги суҳбатида таъкидлаганидек, қишлоқ хўжалигига кўрсатилаётган ёрдам ҳажми ошди ва қишлоқ хўжалиги сезиларли натижаларга эришди. Ғалла ва ун экспорти рекорд даражага етди ва маҳсулотлар етказиб бериладиган мамлакатлар географияси кенгайди.
Бироқ, фақат катта маблағ ажратишнинг ўзи етарли эмас. Қўллаб-қувватлаш самарадорлигини ошириш, чорвачиликни ривожлантириш ва кооперация орқали фермер хўжаликларини бирлаштириш муҳимдир.
Президент таъкидлаганидек, Қозоғистон чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш салоҳиятига эга. Дунё бўйлаб гўшт истеъмолининг ўсиши ва импорт ҳажмининг ортиши ҳисобга олинса, Қозоғистон Осиё бозорига йирик гўшт экспортчисига айланиш имкониятига эга, — деди депутат.
Унинг фикрича, ҳамкорликни ривожлантириш қишлоқ хўжалигининг сифатли ўсишига ва кичик ва ўрта фермер хўжаликларининг барқарор ривожланишига қаратилган тўғри стратегиядир.
— Бу меҳнат унумдорлигини оширади, қайта ишланган маҳсулотларни бозорга чиқариш ва узоқ муддатли ҳамкорликни ўрнатиш имконини беради. Маблағлардан тўғри ва мақсадли фойдаланиш, шунингдек, фермерлар учун шароит яратиш соҳадаги асосий вазифалар қаторига киради.
Қозоғистоннинг барча қишлоқларида даромадли кооперативлар ташкил этиш учун асослар мавжуд ва бу йўналишда тушунтириш ва ташкилий ишлар кучайтирилиши керак. Бу нафақат иқтисодиёт, балки қишлоқ аҳолисининг ҳаёт сифатини яхшилаш учун ҳам йў очади, — деди Айдарбек Қожаназаров.
Эслатиб ўтамиз, бугун "Turkistan" газетасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг нашр бош муҳаррири, таниқли шоир ва публицист Бауржан Бабажанули билан катта суҳбати чоп этилди.