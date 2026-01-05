Жамиятимиз мазмунли ахборотни қадрлаши керак – Президент
ASTANA. Kazinform – Газета ва журналлар юксалиш даврининг бошида. Бу фикрни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев «Turkistan» газетасига берган суҳбатида билдирди.
– «Turkistan» газетаси 30 йилдан бери мунтазам равишда нашр этилиб келинади. Бу - Қозоғистондаги энг нуфузли нашрлардан биридир. Газета номи ҳам катта маънога эга. Газета журналистлари нафақат мамлакат ичидаги долзарб масалаларни, балки бутун туркий ҳамжамият учун умумий мавзуларни ҳам ёритиб берадилар. Буни жуда яхши анъана деб биламан. Чет элда ишлаб, турли соҳаларда муваффақиятга эришган қозоқлар ҳақидаги мақолаларни қизиқиш билан ўқийман. Қозоғистон ва улар яшайдиган мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга ҳисса қўшган уч нафар шундай фуқарони махсус тақдирладим”, - деди Давлат раҳбари.
Президентнинг сўзларига кўра, газета ва журналлар уйғониш даврининг бошида. Бунинг сабаби, ижтимоий тармоқлар инсоннинг фикрлаш қобилиятига катта зарар етказади. Ҳатто ҳозир ҳам қирқ ёшга тўлгандан кейин ҳам ўн беш ёшли ўсмирлар даражасида бўлган фуқароларни учратиш мумкин.
— Ёшлигимдан даврий нашрларни ўқиб келганим рост. Бу одатимдан шу кунгача четга чиқмаганман. Ҳозирги кунда матбуот замон талабларига мослашиб, ахборот соҳасида ўз ўрнини топмоқда. Газета мухбирлари кенг қамровли шарҳлар ва чуқур таҳлилларга алоҳида эътибор берадилар, ттаълим билан шуғулланадилар. Профессионал ва фидойи журналистлар юқори сифатли материаллар ишлаб чиқадилар ва анъанавий қадриятларни сақлаб қолишга катта ҳисса қўшадилар. Мен кўпинча севимли Ватанимиз манфаати учун барча соҳаларда муваффақиятли ишлаётган кучли фуқаролар ҳақида газеталардан маълумот оламан. Мамлакат бўйлаб кенг тарқалган TikTok, Instagram ёки Telegram каналлари меҳнаткаш одамларнинг ҳақиқий ҳаётидан узоқ эканлигини жуда яхши биласиз, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев билан катта суҳбат 5 январда «Turkistan» газетасида чоп этилиши ҳақида хабар берган эдик.